Сильный ветер повалил деревья в Москве

Сильный ветер в столице сохранится до конца дня, его порывы могут достигать 20 м/с, предупредили в комплексе городского хозяйства

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Сильный ветер в Москве повалил деревья, повреждены конструкции, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Днем ветер усилился до 16 м/с.

«Зафиксированы случаи падения деревьев, повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», — говорится в сообщении.

Утром москвичей предупредили, что после полудня и до конца дня в городе ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 м/с. Жителей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а находясь на улице, «быть предельно внимательными и аккуратными». Днем в столице прошел снегопад.

Video

В Москве из-за холодов вновь включили отопление. По словам главного специалиста ИА «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, тепло в столицу вернется после 15 мая: температура поднимется выше 20 градусов.