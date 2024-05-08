Сильный ветер повалил деревья в Москве
Сильный ветер в Москве повалил деревья, повреждены конструкции, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
Днем ветер усилился до 16 м/с.
«Зафиксированы случаи падения деревьев, повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», — говорится в сообщении.
Утром москвичей предупредили, что после полудня и до конца дня в городе ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 м/с. Жителей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а находясь на улице, «быть предельно внимательными и аккуратными». Днем в столице прошел снегопад.
В Москве из-за холодов вновь включили отопление. По словам главного специалиста ИА «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, тепло в столицу вернется после 15 мая: температура поднимется выше 20 градусов.
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