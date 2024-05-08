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Общество ,  
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Один из старейших мужских клубов в мире разрешил вступление женщин

Один из старейших мужских клубов в мире разрешил вступление женщин
Разрешение вступать женщинам в этот клуб принято впервые почти за 200 лет его существования
Вход в клуб &laquo;Гаррик&raquo;
Вход в клуб «Гаррик» (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Один из старейших в мире, британский джентльменский клуб «Гаррик», расположенный в лондонском Вест-Энде, разрешил женщинам вступать в заведение, сообщила Би-би-си.

По ее данным, 7 мая члены клуба проанализировали устав заведения почти с двухсотлетней историей и не нашли никаких норм, мешающих женщинам становиться его частью.

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Фото:George Frey / Getty Images

Прежде чем такое решение было принято, возможность для женщин вступать в клуб неоднократно отклонялась, велись споры на эту тему, а один из его членов с 40-летним стажем, бывший театральный продюсер Колин Бро, даже был исключен из клуба, так как рассылал слишком эмоциональные сообщения своим коллегам с требованием дать женщинам возможность входить в заведение.

«Гаррик» назвали в честь актера Дэвида Гаррика, который затем руководил Королевским театром на Друри-Лейн. Заведение основали в 1831 году, один из старейших частных клубов в мире был создан, что дать «актерам и людям утонченного вкуса встречаться на равных», ведь тогда актеры были не самыми уважаемыми членами общества.

В наше время актеры и исполнители выступили с требованием одобрить прием женщин — певец Стинг и актер Стивен Фрай подписали письмо к ведущим театральным продюсерам и актерам, в котором предупредили, что откажутся от членства в клубе, если его члены откажутся одобрить решение о приеме женщин.

В марте газета Guardian опубликовала полный список членов клуба, где помимо судей, юристов, политиков и журналистов состоят известные музыканты и актеры, среди которых Бенедикт Камбербэтч и Мэттью Макфэдьен, и король Карл III.

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Мария Гусарова
закрытый клуб женщины Великобритания вступление
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