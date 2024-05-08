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Движение бойскаутов в США переименовали из-за участия девочек

Движение бойскаутов переименовали в «Скаутов Америки» из-за участия девочек

Движение «Бойскауты Америки» переименовали в «Скаутов Америки» из-за участия в нем девочек. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ребрендинг провели в связи с празднованием пятой годовщины приема девочек в программы скаутов. На данный момент в движении состоит более 176 тыс. девочек и молодых женщин. 6 тыс. участниц стали обладательницами почетного звания «Выдающийся скаут-орел».

Движение скаутов существует в США более ста лет. Это военно-политическая организация, участники которой выполняют общественно важные поручения, занимаются волонтерством, участвуют в спасательных операциях, а также проводят собственные выезды на природу и соревнования.

Программы «Скаутов Америки» прошли более 130 млн человек. На данный момент в движении участвуют 477 тыс. молодых людей.

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