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Меркачева сообщила о суициде заключенного из-за пыток шваброй

Меркачева: в иркутской колонии покончил с собой подвергшийся пыткам заключенный
Член совета по правам человека рассказала о самоубийстве заключенного в иркутской колонии, которого пытали шваброй, но не перевели в другой регион, несмотря на его просьбы
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В иркутской колонии (ИК-6) обнаружили мертвым заключенного Тахиржона Бакиева, по официальной версии он совершил самоубийство, «но настоящая причина его гибели — пытки», заявила член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева в статье в МК.

«Два года назад его зверски, с применением швабры, изнасиловали. Много недель в реанимации, бесконечные дни и ночи, наполненные физической и психической болью, два года с калоприемником. И все два года Тахиржон молил помочь ему, рассказывая о давлении, которое на него оказывается за решеткой с целью, чтобы он примирился со своими мучителями в погонах», — написала Меркачева.

Она отметила, что его признали потерпевшим по делу о пытках, но так и не перевели в другой регион на время следствия над сотрудниками иркутского управления ФСИН, а суд отказал в условно-досрочном освобождении, несмотря на полученные травмы: «Но даже несмотря на все, он не собирался умирать. До освобождения ему оставалось всего полгода».

Бакиев был осужден шесть лет назад, в 2018 году. Его приговорили по делу о хищении оружия и отправили отбывать наказание в ангарскую колонию, но там произошел бунт, рассказала Меркачева. Заключенных после бунта вывезли из колонии.

Меркачева напомнила, что по факту пыток Бакиева завели два уголовных дела: одно против сотрудников — начальника ИК-6 Алексея Агапова, заместителя начальника оперативного отдела Алексея Медникова и оперуполномоченного отдела Антона Ерохина по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий, второе — против заключенных-«разработчиков» по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.

«Разработчиками» на тюремном сленге называют заключенных, которые по поручению руководства колонии с помощью угроз и пыток угрожают или пытают других осужденных.

В феврале суд в Иркутске признал сотрудников ИК-6 виновными и приговорил их пяти годам лишения свободы.

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РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России и в пресс-службу ГУФСИН России по Иркутской области.

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Иркутская область суицид самоубийство Ева Меркачева Совет по правам человека
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