Умер актер Театра на Таганке Виктор Шуляковский

Заслуженный артист России, актер Театра на Таганке Виктор Шуляковский умер в 77 лет

Виктор Шуляковский (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Шуляковский 7 мая умер в возрасте 77 лет, сообщили в пресс-службе Театра на Таганке, в котором служил артист.

«С 1974 года Виктор Александрович был одним из ведущих актеров Театра на Таганке», — сказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.

Виктор Шуляковский родился 3 июля 1945 года. В 1973 году он окончил Театральное училище имени Щукина, а год спустя присоединился к труппе Театра на Таганке. Его последней работой в театре были роли в спектакле режиссера Юрия Любимова «Мастер и Маргарита».

До этого актер играл в спектаклях «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной», «Живаго» и других постановках. Шуляковский также снимался в фильмах «Эскадрон гусар летучих» (1980), «Мертвые души» (1984), «Следствие ведут ЗнаТоКи. Без ножа и кастета» (1988), «Бумер. Фильм второй» (2006) .