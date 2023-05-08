Египет депортировал основателя канала «Невиданный футбол» Смольянинова

Российский спортивный блогер Алексей Смольянинов депортирован из Египта, сообщило «РАИ Новости» посольство России в Каире.

«Дипломаты посольства обеспечили передачу россиянину его личных вещей при вылете и оповестили родственников», — говорится в сообщении дипмиссии.

Алексей Смольянинов — основатель Youtube-канала «Невиданный футбол» (свыше 100 тыс. подписчиков), где блогер разбирает главные футбольные сенсации и историю игры.



Также он является автором нескольких документальных фильмов про футбол, таких как «Крым. Футбол, в котором нет смысла», «Лига мигрантов», «Косово. Футбол после войны», «Черные орлы Стамбула» и др.

Смольянинов прибыл в Египет 29 мая для съемок документального фильма о футбольных клубах и болельщиках этой страны. 3 мая его задержали за нарушение правил пребывания. В посольстве тогда отмечали, что дипломаты находятся в контакте с россиянином, оказывают консульское содействие и добиваются его депортации.