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В Египте задержали основателя канала «Невиданный футбол» Смольянинова

Посольство: в Египте задержан основатель канала «Невиданный футбол» Алексей Смольянинов
Спортивного блогера Алексея Смольянинова задержали в Египте, где он должен был снимать документальное кино, сообщили в российском посольстве. Смольянинов является основателем канала «Невиданный футбол» со 100 тыс. подписчиками

В Египте 3 мая задержали российского спортивного блогера Алексея Смольянинова за нарушение им правил пребывания, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Каире.

«Гражданин России А. В. Смольянинов 1985 года рождения, прибывший в Египет 29 апреля сего года, был задержан полицией 3 мая за нарушение правил пребывания в Арабской Республике Египет. В настоящее время в отношении нашего соотечественника проводятся следственные действия», — сообщили в димписсии.

В посольстве отметили, что дипломаты находятся в контакте с россиянином, оказывают консульское содействие и добиваются его депортации.

Алексей Смольянинов — основатель Youtube-канала «Невиданный футбол» (свыше 100 тыс. подписчиков), где блоггер разбирает главные футбольные сенсации и историю игры.

Также он является автором нескольких документальных фильмов про футбол, таких как «Крым. Футбол, в котором нет смысла», «Лига мигрантов», «Косово. Футбол после войны», «Черные орлы Стамбула» и др.

Telegram-канал Shot ранее писал, что блогер прилетел в Каир, чтобы снять документальный фильм о футбольных клубах и болельщиках Египта. Вчера, 4 мая, он должен был вернуться в Москву, но выяснилось, что на самолет он так и не сел. Shot отмечал, что после этого его родственники «начали бить тревогу».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
спорт блогеры Египет посольство России Футбол
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