Мордашов предложил губернаторам четырех регионов ввести карантинные меры
Глава совета директоров и крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов предложил руководителям четырех регионов России, в которых работают предприятия компании, ввести — и как можно быстрее — карантинные меры. Об этом рассказал газете The New York Times (NYT) гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. По его словам, Мордашов также предложил властям регионов помощь.
«Мы отвечаем за социальную стабильность регионов, в которых представлены», — сказал Шевелев.
В пресс-службе «Северстали» РБК подтвердили, что Шевелев рассказал NYT о предложении Мордашова губернаторам Вологодской и Мурманской областей, Республики Коми и Республики Карелия.
В четырех названных регионах работают крупнейшие предприятия «Северстали»:
- в Вологодской — Череповецкий металлургический комбинат и «Северсталь-метиз»;
- в Мурманской — комбинат «Олкон»;
- в Коми — «Воркутауголь»;
- в Карелии — «Карельский окатыш»