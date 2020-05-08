Мордашов предложил губернаторам четырех регионов ввести карантинные меры

О предложении миллиардера сообщила газета The New York Times, в пресс-службе принадлежащей Алексею Мордашову «Северстали» РБК подтвердили, что попросили властей четырех регионов принять меры и предложили помощь

Череповецкий металлургический комбинат, входит в состав компании «Северсталь» (Фото: Александр Коркка / РИА Новости)

Глава совета директоров и крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов предложил руководителям четырех регионов России, в которых работают предприятия компании, ввести — и как можно быстрее — карантинные меры. Об этом рассказал газете The New York Times (NYT) гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. По его словам, Мордашов также предложил властям регионов помощь.

«Мы отвечаем за социальную стабильность регионов, в которых представлены», — сказал Шевелев.

В пресс-службе «Северстали» РБК подтвердили, что Шевелев рассказал NYT о предложении Мордашова губернаторам Вологодской и Мурманской областей, Республики Коми и Республики Карелия.

В четырех названных регионах работают крупнейшие предприятия «Северстали»: