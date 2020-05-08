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Мордашов предложил губернаторам четырех регионов ввести карантинные меры

О предложении миллиардера сообщила газета The New York Times, в пресс-службе принадлежащей Алексею Мордашову «Северстали» РБК подтвердили, что попросили властей четырех регионов принять меры и предложили помощь
Череповецкий металлургический комбинат, входит в состав компании «Северсталь»
Череповецкий металлургический комбинат, входит в состав компании «Северсталь» (Фото: Александр Коркка / РИА Новости)

Глава совета директоров и крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов предложил руководителям четырех регионов России, в которых работают предприятия компании, ввести — и как можно быстрее — карантинные меры. Об этом рассказал газете The New York Times (NYT) гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. По его словам, Мордашов также предложил властям регионов помощь.

«Мы отвечаем за социальную стабильность регионов, в которых представлены», — сказал Шевелев.

В пресс-службе «Северстали» РБК подтвердили, что Шевелев рассказал NYT о предложении Мордашова губернаторам Вологодской и Мурманской областей, Республики Коми и Республики Карелия.

В четырех названных регионах работают крупнейшие предприятия «Северстали»:

  • в Вологодской — Череповецкий металлургический комбинат и «Северсталь-метиз»;
  • в Мурманской — комбинат «Олкон»;
  • в Коми — «Воркутауголь»;
  • в Карелии — «Карельский окатыш»

РБК направил запросы в пресс-службы глав Вологодской и Мурманской области, Республики Коми и Республики Карелия.

В Мурманской области жесткие ограничительные меры, включающие запрет на въезд для посторонних, вводились в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в некоторых городах и районах — Кировске, Апатитах, Мончегорске, Териберке, Ура-Губе, Ковдорском районе. На остальной территории региона введен режим повышенной готовности, местным жителям запрещено покидать дома иначе как в специально оговоренных случаях, при этом при выходе в магазин с собой необходимо иметь составленные по специальной форме «пояснения». В соответствии с теми же правилами в регионе приостановлена работа заведений общественного питания, торговых и развлекательных центров, спортивных объектов, гостиниц, домов отдыха и т.д.

Схожие ограничения действуют и в других регионах. Кроме того, в Вологодской области с 1 мая введен масочный режим — обязательное ношение масок, закрывающих рот и нос, в общественных местах, магазинах, аптеках, общественном транспорте. В Карелии аналогичный масочный режим вводится с 10 мая, в регионе также приостановлена деятельность перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом, за исключением такси.

Согласно официальным данным, в Мурманской области выявлено 2322 случая заражения COVID-19, из которых 1994 — на площадке в Белокаменке, где ведется строительство верфи для компании НОВАТЭК. В Вологодской области выявлено 267 случаев заражения COVID-19, в Коми — 793, в Карелии — 125.

Авторы: Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова
Теги: Алексей Мордашов, «Северсталь», коронавирус
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