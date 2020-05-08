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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Крыма предложил запретить кондиционеры из-за коронавируса

По словам Сергея Аксенова, на фильтрах кондиционеров оседают возбудители вируса и включение устройства способствует разносу инфекции по помещению. Ранее Минздрав давал схожие рекомендации, но позже Роспотребнадзор их опроверг
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил отказаться от использования кондиционеров на полуострове из-за того, что они могут способствовать распространению коронавируса, сообщает «Крым 24».

Он отметил, что на фильтрах кондиционеров «оседают все эти болезнетворные микробы и бактерии», поэтому использование устройств надо запретить.

«Если фильтр не менялся до этого, то включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению. Поэтому это принципиальная позиция — избежать включения кондиционеров», — сказал Аксенов. Вместо кондиционирования воздуха он предложил проветривать помещения.

В начале апреля об опасности распространения коронавирусной инфекции через кондиционеры предупреждал Минздрав. В ведомстве отмечали, что использование кондиционеров способствует поддержанию высоких концентраций инфекции в воздухе. Из-за этого, отмечал Минздрав, использование кондиционеров комнатного типа в зонах высокого риска распространения инфекции должно быть исключено.

Минздрав посоветовал не пользоваться кондиционерами из-за коронавируса
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Министерство рекомендовало использовать эффективную механическую вентиляцию или максимальное постоянное проветривание.

Однако в пятницу, 8 мая, Роспотребнадзор опроверг информацию Минздрава об опасности систем кондиционирования как разносчика инфекции. «Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах», — отметили в Роспотребнадзоре. Об этом написал оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале. В своем посте штаб привел ответы Роспотребнадзора на популярные вопросы о вирусе, в том числе и о кондиционерах.

По данным оперативного штаба, в России коронавирусом по состоянию на 8 мая заразились 187 859 человек, из них 159 528 сейчас проходят лечение. С начала пандемии в стране скончались 1723 человека, больше половины от этого количества приходится на Москву (956).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<500
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, кондиционеры, Сергей Аксенов, Крым
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