Глава Крыма предложил запретить кондиционеры из-за коронавируса

По словам Сергея Аксенова, на фильтрах кондиционеров оседают возбудители вируса и включение устройства способствует разносу инфекции по помещению. Ранее Минздрав давал схожие рекомендации, но позже Роспотребнадзор их опроверг

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил отказаться от использования кондиционеров на полуострове из-за того, что они могут способствовать распространению коронавируса, сообщает «Крым 24».

Он отметил, что на фильтрах кондиционеров «оседают все эти болезнетворные микробы и бактерии», поэтому использование устройств надо запретить.

«Если фильтр не менялся до этого, то включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению. Поэтому это принципиальная позиция — избежать включения кондиционеров», — сказал Аксенов. Вместо кондиционирования воздуха он предложил проветривать помещения.

В начале апреля об опасности распространения коронавирусной инфекции через кондиционеры предупреждал Минздрав. В ведомстве отмечали, что использование кондиционеров способствует поддержанию высоких концентраций инфекции в воздухе. Из-за этого, отмечал Минздрав, использование кондиционеров комнатного типа в зонах высокого риска распространения инфекции должно быть исключено.