В Мьянме при посадке потерпел аварию самолет Bombardier

Самолет авиакомпании Biman при посадке в Мьянме выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате лайнер лишился шасси и треснул в нескольких местах

Фото: HaB138 / Twitter

Самолет Bombardier Dash 8 Q400, прибывший из Бангладеш рейсом авиакомпании Biman, при посадке в аэропорту крупнейшего города Мьянмы Янгона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает издание Bangla News 24. В авиакомпании подтвердили факт случившегося, но не смогли уточнить, есть ли пострадавшие. Там объяснили, что причиной инцидента могла стать плохая погода.

Представитель Министерства гражданской авиации и туризма Бангладеш Мохибул Хаке рассказал изданию Bdnews24, что на борту самолета находились 32 человека. Никто не погиб, травмы получили четыре человека, в том числе и пилот.

Издание Myanmar Times опубликовало фотографии самолета. На них видно, что машина осталась без шасси и лежит на траве. Видно, что фюзеляж лайнера треснул в нескольких местах.

В пресс-службе компании-оператора аэропорта отказались от комментариев изданию.

В конце февраля самолет Biman совершил вынужденную посадку в аэропорту Читтагонга из-за сообщения о захвате лайнера, следовавшего из Бангладеш в Дубай. После нескольких часов переговоров выяснилось, что угрожавший взорвать самолет был психически неуравновешен. При себе у него нашли игрушечный пистолет.