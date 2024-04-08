 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В музее казачества в Ростовской области прошли обыски

В музее казачества в станице Еланской Ростовской области прошли обыски
ФСБ провели обыски в комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской. Там изъяли литературу, посвященную атаману Петру Краснову, и портреты нацистских преступников. Уголовного дела пока нет, идет экспертиза
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ провела обыск в мемориальном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской Ростовской области, говорится на странице его создателя Владимира Мелихова в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«В станице Еланской на мемориале «Донские казаки в борьбе с большевиками» сотрудниками ФСБ осуществлен обыск по всем объектам усадьбы Мелихова с изъятием ряда документов и книг. Владимир Петрович [Мелихов] выехал в станицу», — говорится в посте от имени коллег Мелихова от 6 апреля.

По данным источника местного портала 161.ru, из помещения изъяли литературу, посвященную атаману Петру Краснову, и портреты нацистских преступников. Источник РБК подтвердил эту информацию. «Изъяли, будут оценивать, — сказал собеседник агентства. — Уголовного дела нет, пока идет экспертиза».

По данным 161.ru, это не первые подобные действия в музее. Так, Мелихов в комментарии изданию Don Mash рассказывал, что несколько лет назад силовики также устроили обыски, но по результатам экспертизы в литературе не нашли экстремистских признаков и книги вернули.

ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию взрывчатку в иконах
Политика
Фото:РИА Новости
Музей казачества в станице Еланской открыли в 2007 году. Как пишет RostovGazeta, скульптура Краснова и сам мемориальный комплекс неоднократно подвергались критике из-за сотрудничества атамана с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Мелихов утверждал, что памятник — это собирательный образ донского атамана. Однако, по версии издания, изначально на скульптуре была табличка, что та посвящена именно Краснову. Сам Мелихов сейчас проживает в Московской области, отмечает RostovGazeta.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова, Елена Степанова Елена Степанова
Россия Ростовская область музей ФСБ казачество
Материалы по теме
ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию взрывчатку в иконах
Политика
ФСБ задержала трех уфимцев за подготовку к диверсии
Политика
ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Калужской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 16:31
Newsbreak раскрыл планы Греции по передаче F-16 Киеву Политика, 16:45
В Оренбургской области смыло железобетонный мост через реку Боровка Общество, 16:39
Курганский губернатор призвал к немедленной эвакуации из-за паводка Общество, 16:37
В музее казачества в Ростовской области прошли обыски Общество, 16:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:23
С 15 по 18 апреля состоится международная выставка «Шины, РТИ и каучуки» Пресс-релиз, 16:22
Жителя Дзержинска задержали за передачу ВСУ данных о перевозке оружия Политика, 16:18
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Советник Трампа назвал фейком публикацию WP о плане по Украине Политика, 16:14
Журналиста Пивоварова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента Политика, 16:06
После пожара на судне «Катерина Великая» завели уголовное дело Общество, 16:04
Таможня нашла рекордную в истории Гонконга партию контрабандного золота Общество, 15:58
Синоптики назвали дату первой в этому году грозы в Москве Общество, 15:57
В Москве строят район будущего — что в нем будет Недвижимость, 15:56
Доля акций топ-10 компаний на мировом рынке выросла до рекорда за 30 лет Инвестиции, 15:55