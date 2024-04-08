В музее казачества в Ростовской области прошли обыски
ФСБ провела обыск в мемориальном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской Ростовской области, говорится на странице его создателя Владимира Мелихова в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«В станице Еланской на мемориале «Донские казаки в борьбе с большевиками» сотрудниками ФСБ осуществлен обыск по всем объектам усадьбы Мелихова с изъятием ряда документов и книг. Владимир Петрович [Мелихов] выехал в станицу», — говорится в посте от имени коллег Мелихова от 6 апреля.
По данным источника местного портала 161.ru, из помещения изъяли литературу, посвященную атаману Петру Краснову, и портреты нацистских преступников. Источник РБК подтвердил эту информацию. «Изъяли, будут оценивать, — сказал собеседник агентства. — Уголовного дела нет, пока идет экспертиза».
По данным 161.ru, это не первые подобные действия в музее. Так, Мелихов в комментарии изданию Don Mash рассказывал, что несколько лет назад силовики также устроили обыски, но по результатам экспертизы в литературе не нашли экстремистских признаков и книги вернули.
RostovGazeta, скульптура Краснова и сам мемориальный комплекс неоднократно подвергались критике из-за сотрудничества атамана с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Мелихов утверждал, что памятник — это собирательный образ донского атамана. Однако, по версии издания, изначально на скульптуре была табличка, что та посвящена именно Краснову. Сам Мелихов сейчас проживает в Московской области, отмечает RostovGazeta.