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Потоп в Орске ,  
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В оренбургском Новотроицке вода перелилась через дамбу

В Оренбургской области начался перелив воды через дамбу в Новотроицке
Сюжет
Потоп в Орске
Уровень воды на отметке 8,5 метра, началась эвакуация жителей, рассказал губернатор области Денис Паслер

В оренбургском Новотроицке вода перелилась через дамбу
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Вода перелилась через дамбу в Новотроицке Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Город расположен к юго-западу от Орска.

«Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской. Подготовлены пункты временного размещения. Уровень воды на отметке 8,5 метра. Спецтехника и службы на месте. Ситуация под контролем», — написал он в своем телеграм-канале.

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В мэрии Орска сообщили, что нарушена целостность дамбы около поселка Лесоторговый. В этом населенном пункте ранее решили эвакуировать жителей. Населенный пункт находится в нескольких сотнях метров от реки Урал.

За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в районе Орска упал на 9 см и по состоянию на утро составляет 963 см. Замглавы МЧС Виктор Яцуценко сообщил, что идет смещение волны паводка в сторону Оренбурга, в Орске наблюдается спад воды, передает ТАСС.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире «России 24» назвал беспрецедентной ситуацию с паводком в регионе, он сообщил, что основной приток воды в Оренбург ожидается в течение трех суток. За последние сутки уровень реки в городе вырос на 16 см — до 872 см, сообщали региональные власти.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Оренбургская область город Орск наводнение
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