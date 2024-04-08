При пожаре на уникальном судне «Катерина Великая» погиб человек

Три человека пострадали, один погиб при пожаре на «Катерине Великой» во Владивостоке. Это судно способно преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 м и уникально в своем классе

«Катерина Великая» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

На судне снабжения «Катерина Великая» произошел пожар, погиб один человек, трое госпитализированы. Об этом сообщила в телеграм-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.

Возгорание возникло, когда судно находилось в Центре судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке около 3:00 по местному времени (20:00 мск предыдущего дня).

К моменту прибытия пожарных из кормовой части судна шел дым, в трюмах было задымление, уточнило Главное управление регионального МЧС, передает «РИА Новости». Спасатели вывели пятерых человек, три из которых пострадали от «воздействия опасных факторов пожара». В результате возгорания повреждено технологическое помещение на площади около 50 кв м, добавили в ведомстве.

Пожар потушили, МЧС и прокуратура выясняют причины произошедшего.

«Катерина Великая» — первое многофункциональное судно снабжения из четырех, его строили на судостроительном комплексе «Звезда» и спустили на воду в декабре 2020 года. Судно может преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 м. Суда этой категории предназначены для неограниченного района плавания, в том числе в сложных климатических условиях, и перевозке грузов к морским объектам, ледокольным операциям, контролю ледовой обстановки, буксировки крупных объектов, перевозки контейнеров на главной палубе.

«Это судно, которое проложит свой путь по Северному морскому пути и будет делать то, что наметила Россия много лет назад», — говорил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Руководитель судоверфи Сергей Целуйко называл «Катерину Великую» первым судном такого ледового класса не только в России, но и в мире. «Это уникальное судно, несмотря на то, что оно чуть меньше танкера «Афрамакс», которое мы построили в этом году, но оно более сложное, многофункциональное, имеющее хороший ледовый класс, позволяющий работать в Северном морском пути», — пояснил он.