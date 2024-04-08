При пожаре на уникальном судне «Катерина Великая» погиб человек
На судне снабжения «Катерина Великая» произошел пожар, погиб один человек, трое госпитализированы. Об этом сообщила в телеграм-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.
Возгорание возникло, когда судно находилось в Центре судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке около 3:00 по местному времени (20:00 мск предыдущего дня).
К моменту прибытия пожарных из кормовой части судна шел дым, в трюмах было задымление, уточнило Главное управление регионального МЧС, передает «РИА Новости». Спасатели вывели пятерых человек, три из которых пострадали от «воздействия опасных факторов пожара». В результате возгорания повреждено технологическое помещение на площади около 50 кв м, добавили в ведомстве.
Пожар потушили, МЧС и прокуратура выясняют причины произошедшего.
«Катерина Великая» — первое многофункциональное судно снабжения из четырех, его строили на судостроительном комплексе «Звезда» и спустили на воду в декабре 2020 года. Судно может преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 м.
Суда этой категории предназначены для неограниченного района плавания, в том числе в сложных климатических условиях, и перевозке грузов к морским объектам, ледокольным операциям, контролю ледовой обстановки, буксировки крупных объектов, перевозки контейнеров на главной палубе.
«Это судно, которое проложит свой путь по Северному морскому пути и будет делать то, что наметила Россия много лет назад», — говорил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Руководитель судоверфи Сергей Целуйко называл «Катерину Великую» первым судном такого ледового класса не только в России, но и в мире. «Это уникальное судно, несмотря на то, что оно чуть меньше танкера «Афрамакс», которое мы построили в этом году, но оно более сложное, многофункциональное, имеющее хороший ледовый класс, позволяющий работать в Северном морском пути», — пояснил он.
Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности
Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото
В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео
В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН
В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов
Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома
Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский