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При пожаре на уникальном судне «Катерина Великая» погиб человек

На уникальном ледокольном судне «Катерина Великая» начался пожар, погиб человек
Три человека пострадали, один погиб при пожаре на «Катерине Великой» во Владивостоке. Это судно способно преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 м и уникально в своем классе
&laquo;Катерина Великая&raquo;
«Катерина Великая» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

На судне снабжения «Катерина Великая» произошел пожар, погиб один человек, трое госпитализированы. Об этом сообщила в телеграм-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.

Возгорание возникло, когда судно находилось в Центре судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке около 3:00 по местному времени (20:00 мск предыдущего дня).

К моменту прибытия пожарных из кормовой части судна шел дым, в трюмах было задымление, уточнило Главное управление регионального МЧС, передает «РИА Новости». Спасатели вывели пятерых человек, три из которых пострадали от «воздействия опасных факторов пожара». В результате возгорания повреждено технологическое помещение на площади около 50 кв м, добавили в ведомстве.

Пожар потушили, МЧС и прокуратура выясняют причины произошедшего.

«Катерина Великая» — первое многофункциональное судно снабжения из четырех, его строили на судостроительном комплексе «Звезда» и спустили на воду в декабре 2020 года. Судно может преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 м.

Суда этой категории предназначены для неограниченного района плавания, в том числе в сложных климатических условиях, и перевозке грузов к морским объектам, ледокольным операциям, контролю ледовой обстановки, буксировки крупных объектов, перевозки контейнеров на главной палубе.

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«Это судно, которое проложит свой путь по Северному морскому пути и будет делать то, что наметила Россия много лет назад», — говорил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Руководитель судоверфи Сергей Целуйко называл «Катерину Великую» первым судном такого ледового класса не только в России, но и в мире. «Это уникальное судно, несмотря на то, что оно чуть меньше танкера «Афрамакс», которое мы построили в этом году, но оно более сложное, многофункциональное, имеющее хороший ледовый класс, позволяющий работать в Северном морском пути», — пояснил он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владивосток Пожар ледокол транспортная прокуратура МЧС
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