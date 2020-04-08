Адвокат заявил о попавшей в приговор Дрыманову наркотической статье

В приговоре бывшему главе СК по Москве Александру Дрыманову ошибочно упоминается сбыт наркотических средств, который ему не вменяли, сообщил его защитник

Александр Дрыманов (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

В приговоре бывшему начальнику Главного следственного управления СКР по Москве Александру Дрыманову упоминается сбыт наркотических средств, хотя такое обвинение ему не предъявляли. Об этом сообщило издание Baza и подтвердил РБК защитник бывшего генерала Денис Кобелев.

Он пояснил, что защита пока не указала на эту ошибку в своей апелляционной жалобе. «Возможно, [укажем] в дополнительных жалобах, когда ознакомимся в полном объеме с протоколом судебного заседания», — сказал адвокат, отказавшись от дальнейших комментариев.

«С учетом того, что приговор вынесен по делу, в котором есть материалы с грифом «совершенно секретно», мы не можем проверить содержание — приговор публикации не подлежит, доступ к ознакомлению только у участников. Вопрос о законности приговора будет проверять вышестоящая инстанция», — сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Издание Baza ранее опубликовало выдержку из приговора, где говорится, что действия Дрыманова, его бывшего заместителя Дениса Никандрова, экс-начальника управления СКР по ЦАО Алексея Крамаренко и экс-начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко «реализовали преступный умысел, направленный на сбыт наркотических средств».

Мосгорсуд вынес приговор Дрыманову, Максименко и Крамаренко 18 марта, они получили от десяти до 14 лет строгого режима со штрафами от 195 млн руб. и лишением званий и наград. Судья Сергей Груздев счел доказанным, что бывшие офицеры получили взятку $1 млн за освобождение из СИЗО криминальных авторитетов Андрея Кочуйкова (Итальянца) и Эдуарда Романова — подручных вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Деньги им, по версии гособвинения, передал предприниматель Дмитрий Смычковский. Дрыманову дополнительно вменяли получение взятки в размере €9850 от своего заместителя Дениса Никандрова, которому генерал должен был обеспечить покровительство по службе.