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Подмосковье возглавило рейтинг самых благоустроенных регионов России

Наибольший прогресс по сравнению с прошлогодними результатами показала Ленинградская область. Ей удалось совершить прыжок с 18 на четвертое место
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Минстрой составил рейтинг субъектов по формированию комфортной городской среды за 2019 год. Лидером стала Московская область, которая набрала 87 баллов из 132 возможных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На втором месте оказалась Калужская область (86 баллов), третью позицию заняла Тульская область с 84 баллами.

На два балла меньше набрала Ленинградская область. Пятую позицию рейтинга между собой поделили Иркутская и Свердловская области, набрав по 81 баллу. Шестым оказался Ставропольский край (80 баллов). Седьмую строчку заняла Нижегородская область с 75 баллами.

Восьмое место разделили Башкортостан и Якутия (по 74 балла), девятую позицию поделили Татарстан и Красноярский край (по 73 балла), а на десятом месте с одинаковым результатом в 72 балла оказались сразу три региона — Белгородская и Самарская области, а также Республика Коми.

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Аутсайдерами рейтинга стали Кабардино-Балкария (37 баллов), Магаданская область (36 баллов), Еврейская автономная область (35 баллов) и Карачаево-Черкесия (34 балла). Последнее место в списке осталось за Забайкальским краем (31 балл).

В Минстрое отметили, что по сравнению с итогами за 2018 год максимально улучшили свои позиции Ленинградская область (с 18 на четвертое место), Самарская область (с 23 на десятое) и Ивановская область (с 34 на 14 место).

В рейтинге участвовали 84 региона (не оценивалась Москва, так как не является получателем средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды).

Рейтинг составлялся по 35 критериям, среди которых, в частности:

  • Доля муниципальных образований, синхронизировавших благоустройство с другими программами.
  • Оценка жителями изменений городской среды.
  • Количество проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
  • Создание центров компетенций.
  • Привлечение добровольцев.
  • Среднее значение IQ «Умный город».
Автор: Михаил Юшков
Теги: Московская область, рейтинг, благоустройство, Минстрой
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