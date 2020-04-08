Подмосковье возглавило рейтинг самых благоустроенных регионов России

Наибольший прогресс по сравнению с прошлогодними результатами показала Ленинградская область. Ей удалось совершить прыжок с 18 на четвертое место

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Минстрой составил рейтинг субъектов по формированию комфортной городской среды за 2019 год. Лидером стала Московская область, которая набрала 87 баллов из 132 возможных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На втором месте оказалась Калужская область (86 баллов), третью позицию заняла Тульская область с 84 баллами.

На два балла меньше набрала Ленинградская область. Пятую позицию рейтинга между собой поделили Иркутская и Свердловская области, набрав по 81 баллу. Шестым оказался Ставропольский край (80 баллов). Седьмую строчку заняла Нижегородская область с 75 баллами.

Восьмое место разделили Башкортостан и Якутия (по 74 балла), девятую позицию поделили Татарстан и Красноярский край (по 73 балла), а на десятом месте с одинаковым результатом в 72 балла оказались сразу три региона — Белгородская и Самарская области, а также Республика Коми.