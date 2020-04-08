В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

Спасены пятеро, под завалами может находиться один человек. По предварительным данным, дом частично обрушился.

Фото: МЧС России

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС. По данным ведомства, под завалами может находиться один человек, передал ТАСС. В сообщении на сайте главка МЧС на момент публикации говорилось, что «под завалами могут находиться люди».

Спасены пять человек, включая ребенка, передал «Интерфакс».

По данным спасателей, взрыв произошел на первом этаже кирпичного дома в селе Филинское Вачского района. Оно расположено примерно в 120 км юго-западнее Нижнего Новгорода. В результате взрыва произошло обрушение «со 2 по 1 этажи», добавили в МЧС, назвав эти данные предварительными, также сообщило агентство.

Проводятся поисково-спасательные работы, в готовности находится вертолет Ми-8.