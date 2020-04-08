Соцопросы показали рост одобрения россиянами мер по борьбе с вирусом

Более 60% респондентов считают, что российские власти предпринимают достаточные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. За пять дней доля одобряющих выросла на 11%, показал опрос ВЦИОМ

Дезинфекция автомобильных и пешеходных дорог в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

ВЦИОМ провел соцопрос об оценке россиянами эффективности противоэпидемических мер, которые предпринимают власти страны.

Телефонный опрос (его результаты есть в распоряжении РБК) проводился 29, 30 марта и 2 апреля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

2 апреля на вопрос, достаточными или недостаточными считают респонденты меры, которые российские власти предпринимают для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, 63% опрошенных ответили, что меры достаточные. Это на 11% выше, чем по итогам опроса 29 марта, — тогда меры назвали достаточными 52% россиян.

На 12% снизилось число тех, кто считает меры недостаточными, — с 38% до 26%.

Количество граждан, которые считают предпринимаемые меры избыточными, осталось примерно на том же уровне: было 4%, стало 5%.

Ответы на другой вопрос — достаточные или недостаточные меры предпринимают власти для обеспечения подготовки медучреждений к приему больных коронавирусом — распределились следующим образом. Доля тех, кто считает меры достаточными, выросла с 34% (опрос от 30 марта) до 43% (опрос от 2 апреля). Доля называющих меры недостаточными снизилась с 38% до 29%. Избыточными действия власти назвали 2% и 1% соответственно.