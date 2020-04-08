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Пандемия коронавируса ,  
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Соцопросы показали рост одобрения россиянами мер по борьбе с вирусом

Более 60% респондентов считают, что российские власти предпринимают достаточные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. За пять дней доля одобряющих выросла на 11%, показал опрос ВЦИОМ
Дезинфекция автомобильных и пешеходных дорог в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

ВЦИОМ провел соцопрос об оценке россиянами эффективности противоэпидемических мер, которые предпринимают власти страны.
Телефонный опрос (его результаты есть в распоряжении РБК) проводился 29, 30 марта и 2 апреля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

2 апреля на вопрос, достаточными или недостаточными считают респонденты меры, которые российские власти предпринимают для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, 63% опрошенных ответили, что меры достаточные. Это на 11% выше, чем по итогам опроса 29 марта, — тогда меры назвали достаточными 52% россиян.

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На 12% снизилось число тех, кто считает меры недостаточными, — с 38% до 26%.
Количество граждан, которые считают предпринимаемые меры избыточными, осталось примерно на том же уровне: было 4%, стало 5%.

Ответы на другой вопрос — достаточные или недостаточные меры предпринимают власти для обеспечения подготовки медучреждений к приему больных коронавирусом — распределились следующим образом. Доля тех, кто считает меры достаточными, выросла с 34% (опрос от 30 марта) до 43% (опрос от 2 апреля). Доля называющих меры недостаточными снизилась с 38% до 29%. Избыточными действия власти назвали 2% и 1% соответственно.

29 марта власти Москвы и Подмосковья объявили о введении режима самоизоляции в своих регионах, который подразумевает, в числе прочего, требования к гражданам не покидать дома, за исключением необходимости сходить в магазин, аптеку и выгулять собаку. 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал принять аналогичные меры всем регионам. В последующие дни ограничительные меры в том или ином виде были введены еще в 78 регионах.

Также социологи спросили граждан, достаточно или недостаточно им сегодня информации о ситуации с распространением коронавируса в мире, путях передачи вируса, методах профилактики (опрос проводился 2 апреля).
88% заявили, что информации скорее достаточно, 10% — что скорее недостаточно. Еще 2% затруднились с ответом.

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Еще один вопрос касался врачей: «Какие отзывы, суждения о работе врачей, медицинских работников вы слышали от окружающих людей или в СМИ за последнюю неделю чаще — положительные или отрицательные?»
По России в целом число тех, кто слышал о «чаще положительных» отзывах, выросло на 12% — с 45% (опрос от 30 марта) до 57% (опрос от 2 апреля).
В Москве, где зафиксировано наибольшее число заболевших коронавирусом, рост составил 8% — с 53% до 61%.

Количество тех, кто слышал примерно поровну положительные и отрицательные отзывы, уменьшилось с 28% до 22% по России и с 21% до 16% в Москве.
Сократилось и число граждан, которые слышали «чаще отрицательные отзывы» о врачах — с 14% до 8% по России и с 9% до 6% в Москве.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В России по состоянию на 7 апреля число заболевших коронавирусом составило 7497 человек. Выздоровели 494 человека, умерли 58.

Автор: Наталья Галимова
Теги: ВЦИОМ, короновирус, власти
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