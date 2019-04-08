Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Пять человек, представившихся ветеранами ОМОНа, пожаловались на выселение из служебного жилья после выхода на пенсию. В Росгвардии указали, что офицеры были осведомлены о необходимости покинуть жилье после увольнения

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.

В заявлении Росгвардии, поступившем в РБК, говорится, что на протяжении последних нескольких лет в МВД и Росгвардию поступают обращения от сотрудников этих служб, в которых они просят решить жилищный вопрос. Новым видеообращением, отметил Грибакин, занимается руководство Центрального округа Росгвардии, а также руководство главного управления Росгвардии по Москве. Он подчеркнул, что «по объективным причинам сделать это достаточно сложно».

По его словам, в 2010 году по адресу, которое было указано в обращении, было построено казарменное помещение, предназначенное для проживания семей сотрудников ОМОН на период прохождения службы. При увольнении сотрудники члены его семьи должны освобождать выделенные им помещения для действующих сотрудников.

По его словам, при увольнении со службы офицеры подписали документы, в которых говорилось о необходимости освобождения помещений, претензий и вопросов у них не возникало.

«Кроме того, зная о том, что при увольнении необходимо освобождать служебную площадь, им рекомендовалось собрать пакет документов для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. И трое их них были приняты на учет для получения соцвыплаты», — добавил представитель Росгвардии.