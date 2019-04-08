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Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину
Пять человек, представившихся ветеранами ОМОНа, пожаловались на выселение из служебного жилья после выхода на пенсию. В Росгвардии указали, что офицеры были осведомлены о необходимости покинуть жилье после увольнения

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.

В заявлении Росгвардии, поступившем в РБК, говорится, что на протяжении последних нескольких лет в МВД и Росгвардию поступают обращения от сотрудников этих служб, в которых они просят решить жилищный вопрос. Новым видеообращением, отметил Грибакин, занимается руководство Центрального округа Росгвардии, а также руководство главного управления Росгвардии по Москве. Он подчеркнул, что «по объективным причинам сделать это достаточно сложно».

По его словам, в 2010 году по адресу, которое было указано в обращении, было построено казарменное помещение, предназначенное для проживания семей сотрудников ОМОН на период прохождения службы. При увольнении сотрудники члены его семьи должны освобождать выделенные им помещения для действующих сотрудников.

По его словам, при увольнении со службы офицеры подписали документы, в которых говорилось о необходимости освобождения помещений, претензий и вопросов у них не возникало.

«Кроме того, зная о том, что при увольнении необходимо освобождать служебную площадь, им рекомендовалось собрать пакет документов для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. И трое их них были приняты на учет для получения соцвыплаты», — добавил представитель Росгвардии.

Видеообращение с названием «SOS! Ветераны становятся бомжами» было опубликовано 5 апреля на YouTube. Подлинность видеообращения подтвердила «Медиазоне» жена одного из его участников, Владимира Пудовкина. Также среди росгвардейцев на видеообращении были Николай Гладкий, Алексей Посаженников, Владимир Григорьев и Ярослав Караваев. Они обратились к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и главе МВД Владимиру Колькольцеву.

Себя на видео они назвали «пенсионерами Росгвардии». Он указали, что в 2010 году как сотрудникам московского ОМОН выделили жилье в «новом построенном доме на территории городка ОМОН». При этом, по их словам, с ними заключили договоры найма жилых помещений. Но при увольнении на пенсию получили уведомления о «выселении из нежилых помещений».

«Получается, что если получаете с нам деньги, то помещения получаются жилыми, а чтобы оставить нас для проживания до получения единовременной выплаты на жилье, эти помещения становятся нежилыми», — указали они в обращении. Авторы обращения указали, что неоднократно обращались в различные инстанции, но получали лишь отписки. Речь в обращении, в частности, идет о доме, по адресу Москва, улица Твардовского, д.2, корпус 3. Руководство Росгвардии, по словам «неоднократно обещало» перевести этот дом в разряд нежилых.

Авторы обращения подчеркивают, что выполняли служебно-боевые задачи в горячих точках и во время значимых «общественно-политических и спортивных мероприятий», в том числе на Болотной площади, Манежной, во время Чемпионата мира по футболу.

«Почему мы, находясь на службе у государства, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе и в горячих точках, на Манежной, на Болотной площадях, во время проведения Чемпионатов мира по футболу, Олимпийских игр и Кубка Конфедераций и во время других общественно-политических и спортивных мероприятий, мы ежедневно проходили службу на улицах города, но в результате сами оказались по выходе на пенсию вне закона. Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» — говорит один из авторов ролика.

6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве прошли столкновения протестующих и сил ОМОНа во время разгона митинга. В результате пострадали несколько силовиков. Некоторые пострадавшие в качестве премии за работу получили двухкомнатные квартиры.

Авторы: Анна Трунина, Максим Солопов, Георгий Тадтаев
Теги: Росгвардия
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