Умер проектировщик первых советских космических кораблей Виктор Благов

Главный специалист Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», один из основателей научной школы «Планирование и оперативное управление пилотируемыми космическими полетами» скончался на 84-м году жизни

Виктор Благов (Фото: Александр Неменов / ТАСС)

Умер Виктор Благов, главный специалист Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», принимавший участие в ​проектировании первых в СССР транспортных пилотируемых космических кораблей «Восток» и «Восход». О его смерти сообщила пресс-служба РКК «Энергия».

«Виктор Дмитриевич — один из основателей научной школы «Планирование и оперативное управление пилотируемыми космическими полетами». Он воспитал несколько поколений высококлассных специалистов, обеспечивающих управление полетами уже современных космических кораблей и Международной космической станции», — говорится в сообщении компании.

В РКК «Энергия» пояснили, что Благов участвовал в подготовке первого международного полета космических кораблей, в ходе которого в 1975 году была совершена стыковка советского «Союз-19» и американского «Аполлона». В дальнейшем Благов принимал активное участие в совместных с NASA работах по программам «Мир – Шаттл» и «Мир – NASA», а в последние годы жизни осуществлял научно-техническую координацию и сопровождение работ по программе Международной космической станции.

За свои работы Благов был удостоен Государственной премии и почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», награжден орденом Трудового Красного знамени и орденом «Знак почета».