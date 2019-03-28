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Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Бывший генеральный конструктор ЦКБ «Трансмаш» Юрий Томашов скончался в возрасте 89 лет
Юрий Томашов (Фото: uraltransmash.com)

Умер ​член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук Юрий Томашов. О его смерти РБК сообщили на Уралвагонзаводе, отметив, что Томашов был «основоположником современной самоходной артиллерии».

В качестве конструктора, главного конструктора ОКБ-3, а затем и генерального конструктора ЦКБ «Трансмаш» Томашов принимал участие в разработке нескольких десятков образцов военной техники, свыше 20 из них были приняты на вооружение. В их числе 152-мм самоходная гаубица «Акация», 240-мм самоходный миномет «Тюльпан», 152-мм самоходная пушка «Гиацинт-С» и 152-мм самоходная гаубица «Мста-С».

«Память о Томашове навсегда останется в его мощных и непобедимых изделиях, которые имеет честь выпускать Уралвагонзавод», — говорится в сообщении компании.

За заслуги в разработке новых видов военной техники Томашов был удостоен двух орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999 год) и золотой медали «Серп и молот» с присвоением звания Героя cоциалистического труда. Кроме того, он был лауреатом Государственной премии СССР (1974 год) и Ленинской премии (1982 год), имел более 60 авторских свидетельств на изобретения.

Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии. Так, например, «Акация» предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.

152-мм самоходная гаубица «Мста-С» предназначена для поражения открыто расположенных и защищенных целей (живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, средств ПВО и ПРО, пунктов управления противника и объектов его тыла), управляемый снаряд «Краснополь» позволяет ей поражать малоразмерные защищенные цели на расстоянии до 20 км. При этом автоматизация процесса заряжания при любых углах наведения, автоматический выбор типа снаряда и автоматический выброс стреляных гильз обеспечивают скорострельность до 8 выстрелов в минуту. Сама гаубица при этом имеет серьезную броневую защиту, запас хода и маневренность на уровне танка Т-72.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина
Теги: Оружие
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