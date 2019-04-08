Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

В Москве арестован генеральный директор Вагонной ремонтной компании-2 Антон Самойлов, которого подозревают в коммерческом подкупе. Ему грозит до 12 лет лишения свободы

Антон Самойлов (Фото: vrk2.ru)

В пятницу, 5 апреля, суд на два месяца арестовал гендиректора АО «Вагонная ремонтная компания-2» Антона Самойлова, сообщили РБК два собеседника в правоохранительных органах. Информацию подтвердили адвокат Самойлова и в самой компании.

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России. По его словам, Самойлов был задержан 2 апреля в Москве.

Самойлова подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст. 204 УК РФ). Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет со штрафом в размере 50-кратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Расследованием дела занимаются в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. РБК направил запрос в пресс-службу управления.

Согласно базе данных СПАРК, Антон Самойлов является генеральным директором акционерного общества «Вагонная ремонтная компания — 2». Основным видом деятельности компании является «ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования». Головной компанией является РЖД. В прошлом году выручка от продаж компании составила 15,2 млрд руб., чистая прибыль — 496 млн руб.