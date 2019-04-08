Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,07 -0,28 EUR Бирж. 73,32 +0,02 Brent 70,85 +1,30% USD Нал. 65,63 64,74 EUR Нал. 73,84 72,90 USD ЦБ 65,35 -0,06 EUR ЦБ 73,36 -0,08 EUR/USD 1,1267 +0,0052 BTC/USD Бирж. 5 230,00 -15,50 IMOEX 2 554,81 +0,54% RTSI 1 236,96 +0,91% DJIA 26 307,75 -0,44% Nasdaq 7 914,30 -0,31%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $200 (+14,31%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+36,75%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,76%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Facebook $200 (+14,31%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+36,75%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,76%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 65,35 (-0,06) Quote, 14:01
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 73,36 (-0,08) Quote, 14:01
Умерла игравшая в фильмах о Джеймсе Бонде актриса Надя Регин Общество, 17:28 Как поддерживали Кирилла Серебренникова Стиль, 17:25 Единственный действующий аэропорт Триполи приостановил работу после удара Общество, 17:23 Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов Общество, 17:19 Участник банды Басаева признал вину в нападении на Буденновск Общество, 17:15 Титов попросит Следственный комитет выпустить Калви из-под ареста Общество, 17:09 Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти» Общество, 16:58 На Троекуровском кладбище в Москве похоронили актера Алексея Булдакова Общество, 16:36 Медведев создал рабочую группу для разработки нового КоАПа Общество, 16:34 Мосгорсуд оставил в СИЗО Рауфа Арашукова и его кузена Общество, 16:34 Без Рублевки: сколько стоят особняки в исторических поселках Подмосковья РБК и Элитная недвижимость, 16:30 Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» Спорт, 16:28 Глава Хакасии подал иск к Леонтьеву из-за прошлогодних высказываний Политика, 16:22 Ford назвал сотрудникам условия выплаты компенсаций Авто, 16:17
Общество ,  
0 
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
В Москве арестован генеральный директор Вагонной ремонтной компании-2 Антон Самойлов, которого подозревают в коммерческом подкупе. Ему грозит до 12 лет лишения свободы
Антон Самойлов (Фото: vrk2.ru)

В пятницу, 5 апреля, суд на два месяца арестовал гендиректора АО «Вагонная ремонтная компания-2» Антона Самойлова, сообщили РБК два собеседника в правоохранительных органах. Информацию подтвердили адвокат Самойлова и в самой компании.

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России. По его словам, Самойлов был задержан 2 апреля в Москве.

Самойлова подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст. 204 УК РФ). Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет со штрафом в размере 50-кратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Расследованием дела занимаются в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. РБК направил запрос в пресс-службу управления.

Бизнес
«Дочка» РЖД закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд руб.

Согласно базе данных СПАРК, Антон Самойлов является генеральным директором акционерного общества «Вагонная ремонтная компания — 2». Основным видом деятельности компании является «ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования». Головной компанией является РЖД. В прошлом году выручка от продаж компании составила 15,2 млрд руб., чистая прибыль — 496 млн руб.

РЖД с 2013 года является заказчиком АО «Вагонная ремонтная компания — 2». Общая сумма реализованных госконтрактов составляет 14,8 млрд руб., говорится в СПАРК. Основная часть заказов — это выполнение работ по ремонту запасных частей грузовых вагонов. РБК направил запрос в РЖД.

«ВРК-2» — крупнейшее вагоноремонтное предприятие, сообщается на сайте компании. Основное направление ее работы — оказание ремонтных услуг с целью обеспечения железнодорожных грузовых перевозок полностью исправным подвижным составом. По данным самой «ВРК-2», она занимает 17,6% на рынке ремонта грузовых вагонов за 2018 год. В нее ходит 36 предприятий, в которых насчитывается 40 тыс. кв. м производственных площадей вагоноремонтных депо и более 8 тыс. сотрудников, способных ремонтировать более 108 тыс. вагонов в год на территории 35 регионов — «от Заполярья, Баренцева моря, до Тихого океана».

Производственная база компании сформирована на базе имущества вагонных ремонтных депо Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов «РЖД» в соответствии с программой структурной реформы. «Пять наиболее крупных собственников подвижного состава входят в число наших постоянных клиентов», — подчеркивают в «ВРК-2».

Авторы: Дмитрий Серков, Максим Солопов
Теги: «РЖД», коммерческий подкуп, задержание
Материалы по теме
РЖД предложили ввести приоритет при перевозке грузов за предоплату
Бизнес
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД
Политика
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter