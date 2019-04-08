На Ставрополье загорелась нефть на площади 300 кв. м

На Ставрополье загорелась нефть на площади 300 кв. м

В Нефтекумском районе Ставропольского края загорелось открытое хранилище нефти

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

О возгорании в хранилище сообщило главное управление МЧС по Ставропольскому краю. Там рассказали, что инцидент произошел в резервуаре размером 60 х 60 м, который расположен в поселке Зимняя Ставка и принадлежит компании, связанной с ООО «РН «Ставропольнефтегаз».

Пожарные указали, что хранилище «Нефтяной амбар» по периметру оборудовано земляной насыпью, далее угрозы распространения пожара нет.

В МЧС изначально указывали, что площадь возгорания составляла 3600 кв. м. Однако позже пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю изменила эту цифру на 300 кв. м.

Около 12:50 мск открытое горение прекратилось, к 13:20 мск пожар был полностью ликвидирован, сообщает ТАСС. В борьбе с огнем принимали участие 18 человек.

Данных о погибших и пострадавших нет.