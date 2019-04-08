В Самарской области загорелся завод масел и присадок «Роснефти»

В Самарской области загорелся завод масел и присадок «Роснефти»

Возгорание произошло на Новокуйбышевском заводе масел и присадок. В результате никто не пострадал. Пожар был локализован

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Самарской области загорелся принадлежащий «Роснефти» Новокуйбышевский завод масел и присадок. Об этом РБК сообщил представитель предприятия.

«Возгорание, произошедшее на вспомогательном объекте Новокуйбышевского завода масел и присадок, оперативно локализовано. Пострадавших нет», — сообщил источник.

Представитель завода также добавил, что угроза экологии отсутствует, ведется постоянный мониторинг.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, площадь пожара составила 80 кв. м, ему присвоен второй разряд сложности. «[Новокуйбышевский] НПЗ от пожара не пострадал», — сказал источник агентства.

В пресс-службе МЧС заявили «РИА Новости», что в 10:04 мск было объявлено о ликвидации открытого горения.