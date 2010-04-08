Генпрокуратура передала в суд дело о покушении на убийство И.Ямадаева
Общество, 08 апр 2010, 16:30
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Генпрокуратура передала в суд дело о покушении на убийство И.Ямадаева
Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по делу покушения на убийство Исы Ямадаева и передал его в суд.
Напомним, в покушении на И.Ямадаева обвиняют 24-летнего уроженца Чечни Хаважа Юсупова. Х.Юсупов обвиняется по ч.3 ст.30, п."з" ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство по найму) и ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).