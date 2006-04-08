Задержаны хулиганы, напавшие на корреспондента НТВ

Прокуратура Москвы допрашивает четверых участников нападения на корреспондента НТВ Эльхана Мирзоева. Как сообщил РБК пресс-секретарь прокуратуры Москвы Сергей Марченко, сотрудники милиции и следователи прокуратуры допрашивают в качестве подозреваемых двух москвичей 1984 и 1985 годов рождения, один из которых сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП), а другой - студент одного из московских вузов.

Кроме того, в качестве свидетелей допрашиваются девушка 1985 года рождения, жительница Подмосковья, а также 17-летний школьник. Проводятся следственные мероприятия.

Напомним, Э.Мирзоев был избит в Московском метрополитене в ночь на 3 апреля. По словам Э.Мирзоева, он ехал в метро, когда на станции "Парк культуры" в вагон вошли несколько молодых людей, все они пили пиво. Один из них, коротко стриженный, одетый в камуфлированную одежду и высокие черные ботинки, подсел к Э.Мирзоеву и начал объяснять корреспонденту, "почему он не должен жить в Москве".

Когда один из молодых людей вылил пиво на Э.Мирзоева, корреспондент ударил обидчика, после чего получил несколько ударов бутылками от нападавших. Журналист был доставлен в институт Склифосовского, где ему оказана медицинская помощь.

Напомним также, что 1 апреля произошло другое нападение скинхедов, жертвой которого стал министр культуры Кабардино-Балкарии, народный артист России Заур Тутов. Неонацисты с криками "Россия для русских" напали на выходивших с концерта из Дома культуры "Соколиная гора". З.Тутов вступился и вместе с другими мужчинами, ставшими защищать невинных людей, вынужден был отбиваться от хулиганов.

В результате потасовки З.Тутов получил перелом скуловой кости. В Первой градской больнице ему была сделана операция. Сейчас состояние больного удовлетворительное.

По факту нападения также было заведено уголовное дело.