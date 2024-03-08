Эксперты оценили опасность появления канцерогена в средствах от прыщей

Канцероген в креме от акне может появиться при неправильном хранении

Американская лаборатория обнаружила бензол в средствах от прыщей, содержащих его перекись. Опрошенные РБК врачи отметили, что этот канцероген может появиться в них только при высокой температуре, нужно соблюдать условия хранения

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Канцероген бензол сам по себе не содержится в косметических средствах от прыщей, в их состав входит бензоилпероксид. При его распаде может образоваться бензол, но, чтобы этого избежать, следует соблюдать условия хранения, пояснили опрошенные РБК эксперты.

Ранее независимая нью-йоркская лаборатория Valisure направила в Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США жалобу на то, что в популярных средствах борьбы с акне, содержащих бензоилпероксид, — Clearasil, Proactiv, Target Up&Up, Taro, Clinique, Walgreens и других — обнаружен повышенный уровень бензола. Его концентрация росла во время тестировании при высоких температурах.

Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, заведующая курсом дерматовенерологии и косметологии Пензенского института усовершенствования врачей Юлия Галлямова сказала РБК, что опасаться средств с бензоилпероксидом не стоит.



«Здесь мы говорим о том, что в лекарственных средствах находится бензоилпероксид, при распаде которого при высокой температуре образуется канцерогенное вещество — бензол. Поэтому всегда в любом лекарственном средстве, а все-таки оно синтезировано химическим путем, нужно соблюдать режим, который прописан в инструкции к препарату. И при нарушении режима хранения, конечно, могут быть неожиданные реакции», — отметила она.

Галлямова сказала, что в случае с бензоилпероксидом независимая лаборатория получила бензол при распаде перекиси в условиях, когда температура составляла 37, 50 и 70 градусов Цельсия. По ее словам, добиться повышения температуры в квартире до таких уровней вряд ли возможно, это были именно экспериментальные действия.

Она подчеркнула, что не согласна с мнением исследователей о необходимости отозвать данные продукты. «Мы с вами не проверяли другие лекарства в условиях хранения и, соответственно, если подходить объективно — давайте каждое лекарство проверим и там, скорее всего, мы тоже найдем продукты какие-то распада», — добавила эксперт.

Онкодерматолог, косметолог клиники кожных и венерических болезней им. Рахманова Первого МГМУ имени Сеченова Екатерина Вертиева также отметила, что у бензоилпероксида высокий уровень безопасности, это доказано многолетними клиническими исследованиями. В лекарственных, а не косметических препаратах концентрация этого вещества выше и может составлять 2,5, 5 и 10%.

«В инструкции к гелю бензоила пероксида 2,5, 5 и 10% написано, что температура хранения не должна превышать 25 градусов; а в летние месяцы прием препарата не рекомендован в связи с фоточувствительностью и риском появления солнечного ожога», — отметила Вертиева.

По словам дерматовенеролога, кандидата медицинских наук Ирины Скорогудаевой, бензоилпероксид в организме метаболизируется до бензоидной кислоты, а дальше превращается в соль, это считается безопасным.

«Возможно ли восстановление до бензола — вопрос действительно остается открытым. Возможно, под действием в определенных условиях катализа, температурных реакций, действия солнца, фотохимических реакций — никто не утверждает, что невозможно возвращение в бензол. Потому что бензоилпероксид синтезируется из бензола», — сказала Скорогудаева.

Она добавила, что потенциальная опасность бензола при постоянном использовании — проникновение его в организм через кожу и дыхательные пути, что может спровоцировать негативные процессы.

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова отметила, что одним из признаков воздействия бензола на кожу может быть дерматит или раздражение, «как отдаленное последствие может быть какой-то даже онкологический процесс».