Палестина и Израиль поспорили, что было бы с Иисусом 7 октября

МИД Израиля назвал «враньем» слова представителя Палестины в ООН о том, что Иисус родился в Палестине и «выплакал душу» из-за происходящего в Газе. Дипведомство заявило, что Иисус был евреем и был бы убит или захвачен в плен

МИД Израиля раскритиковал слова представителя Палестины Риам Баргути, сказанные в ходе конференции Совета ООН по правам человека, о том, что Иисус родился в Палестине и, будь он жив сегодня, то «выплакал бы душу» из-за происходящего «на земле, где он родился».

«Иисус был евреем, родился в Иудее, и 7 октября был бы зверски убит [палестинским исламистским движением] ХАМАСом или стал заложником. А палестинская делегация в ООН аплодировала бы этим преступлениям, как и сейчас», — говорится в публикации израильского МИДа в телеграм-канале.

В христианстве считается, что Иисус родился в Вифлееме, который расположен в исторической провинции Иудея примерно в 10 км от Иерусалима. Вифлеем находится на западном берегу реки Иордан — территории, которая контролируется палестинским движением ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины»).

О том, что Иисус родился в Палестине, говорил также глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе встречи с представителями палестинских движений в Москве в конце февраля. «Иисус Христос родился в Палестине. Одно из его изречений гласит: «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Христа почитают и мусульмане, и христиане. Думаю, эта цитата как нельзя лучше отражает проблему восстановления палестинского единства. Оно не зависит ни от кого, кроме самих палестинцев», — приводит его слова МИД.

Утром 7 октября боевики ХАМАС напали на южные региона Израиля, в результате погибли около 1,2 тыс. человек, были захвачены заложники. Израиль в ответ начал обстрелы и наземную операцию в секторе Газа. По данным Минздрава региона, который контролирует ХАМАС, за время конфликта погибли более 25 тыс. человек.

Израиль выступает против создания палестинского государства, на чем настаивают ряд западных стран в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.