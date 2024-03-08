Доля женщин-предпринимателей в «мужских» сферах выросла
За последние четыре года выросла доля женщин-предпринимателей в сферах, традиционно называвшихся «мужскими», например, строительство, транспортное дело, ремонт и IT, следует из исследования платформы «Авито Услуги» (есть у РБК).
Так, за последний год доля женщин в категории «IT, телеком и интернет» (установка и настройка ПО, создание и продвижение сайтов, программирование и другие услуги) выросла с 18 до 23%. В сфере транспорта и строительства женщины занимают 18% и 25% соответственно.
Кроме того, к 2024 году женщины обогнали мужчин в сфере деловых услуг. Если в предыдущие годы доля мужчин в этом секторе была выше (например, в прошлом году соотношение было 53,88% к 46,12% в пользу мужчин), то к началу этого года доля женщин в сфере деловых услуг составила 52,87%.
Одновременно с этим мужчины также начинают осваивать сегменты, где доля женщин-предпринимателей и мастеров больше, отмечают исследователи. Например, в бьюти-сфере в прошлом году произошел значительный скачок — доля мужчин, не превышавшая 11%, выросла до 39,75%. Тем не менее, к началу этого года показатель составил 10,84%. При этом аналитики заявляют, что доля мужчин-мастеров в бьюти-сфере за два года (к концу 2023-го) выросла с 14 до 23%.
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