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Общество ,  
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Путин заявил о 40-процентной доле женщин среди руководителей в России

Президент Путин: женщины заняли 40% руководящих постов в России
Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock
Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock

Женщины занимают 40% руководящих постов в России, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума.

«Сорок процентов руководителей России — это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что женщины вносят «огромный вклад в достижение национальных целей развития». «Без вас невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление», — сказал он.

Президент отметил, что «сотни женщин» находятся в зоне военных действий на Украине. «Это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей», — уточнил он. Женщины также играют ключевую роль в «сохранении наших традиций и духовно-нравственных ценностей, в воспитании подрастающих поколений», добавил Путин.

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Общество
Фото:Scott Barbour / Getty Images

В сентябре 2023 года Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) представила доклад, в котором говорится, что до 35% россиянок сталкивались с нарушением прав в сфере труда. Среди наиболее распространенных нарушений — более строгие требования к внешнему виду, чем для мужчин; принуждение к увольнению при беременности и харассмент.

По данным ФНПР, с дискриминацией по половому признаку при приеме на работу (под этим понимается, например, требование не уходить в декрет на протяжении определенного периода) сталкивались лично или в близком окружении почти 26% опрошенных женщин. О случаях нарушения прав при назначении на руководящие должности рассказали 19% респонденток.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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