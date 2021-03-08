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Меган Маркл заявила о требовании королевской семьи молчать

Супруга британского принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл заявила, что королевская семья заставляла ее воздерживаться от публичных выступлений после их свадьбы. Об этом она сообщила в интервью телеведущей Опре Уинфри, показанном каналом CBS.

На вопрос, молчала она по своему желанию или это было давление родственников мужа, герцогиня Сассекская ответила: «последнее».

Меган Маркл раскрыла секретную дату свадьбы с принцем Гарри
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Меган Маркл и принц Гарри

Маркл пояснила, что согласилась, думая, что в обмен будет защищена, что оказалось неправдой. Более того, она обвинила дворец в распространении лжи о ней.

«Я не знаю, как они [королевская семья] могли ожидать, что после всего этого времени мы все еще будем просто молчать, если существует активная роль, которую дворец играет в увековечении лжи о нас», — подчеркнула она.

Пара официально поженились весной 2018 года. Венчание проходило в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от королевских полномочий. Супруги лишились титулов Его и Ее Королевское Высочество, им пришлось отказаться от бренда SussexRoyal, принц потерял почетные воинские звания.

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