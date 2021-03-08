Меган Маркл заявила о требовании королевской семьи молчать

Супруга британского принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл заявила, что королевская семья заставляла ее воздерживаться от публичных выступлений после их свадьбы. Об этом она сообщила в интервью телеведущей Опре Уинфри, показанном каналом CBS.

На вопрос, молчала она по своему желанию или это было давление родственников мужа, герцогиня Сассекская ответила: «последнее».

Маркл пояснила, что согласилась, думая, что в обмен будет защищена, что оказалось неправдой. Более того, она обвинила дворец в распространении лжи о ней.

«Я не знаю, как они [королевская семья] могли ожидать, что после всего этого времени мы все еще будем просто молчать, если существует активная роль, которую дворец играет в увековечении лжи о нас», — подчеркнула она.