При взрывах на базе в Экваториальной Гвинее пострадали более 400 человек
Не менее 20 человек погибли и еще более 400 были ранены в результате взрывов на военной базе в крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи Бате. Об этом сообщает местное издание AhoraEG.
Первый взрыв произошел 7 марта в 13:45 по местному времени (15:45 мск). После этого в течение полутора часов произошло еще, как минимум, три взрыва. В 17:44 произошел пятый мощный взрыв, после чего последовала серия меньших по мощности взрывов.
В район инцидента после третьего взрыва стали прибывать экстренные службы, которые вывозили раненых и извлекали из-под обломков зданий людей. По информации издания, количество раненых достигло 420 человек, 20 человек погибли.
Министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеон Ангуэ назвал ситуацию в Бате катастрофической и запросил международной помощи по дипломатическим каналам.