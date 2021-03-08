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При взрывах на базе в Экваториальной Гвинее пострадали более 400 человек

Серия взрывов произошла днем 7 марта. Минздрав подтвердил смерть минимум 20 человек, более 400 пострадали. Президент Экваториальной Гвинеи заявил, что причиной трагедии стала халатность военных, и запросил международную помощь
Фото: ahoraeg.com
Фото: ahoraeg.com

Не менее 20 человек погибли и еще более 400 были ранены в результате взрывов на военной базе в крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи Бате. Об этом сообщает местное издание AhoraEG.

Первый взрыв произошел 7 марта в 13:45 по местному времени (15:45 мск). После этого в течение полутора часов произошло еще, как минимум, три взрыва. В 17:44 произошел пятый мощный взрыв, после чего последовала серия меньших по мощности взрывов.

В район инцидента после третьего взрыва стали прибывать экстренные службы, которые вывозили раненых и извлекали из-под обломков зданий людей. По информации издания, количество раненых достигло 420 человек, 20 человек погибли.

Министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеон Ангуэ назвал ситуацию в Бате катастрофической и запросил международной помощи по дипломатическим каналам.

По данным Reuters, в районе взрыва сорвало крыши со всех зданий, у большинства из них обрушились стены. Посольство Испании в Экваториальной Гвинее (центральноафриканская страна раньше была испанской колонией — РБК) попросило своих граждан оставаться дома.

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Фото:emiliepeapea / Twitter

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В официальном коммюнике президента страны Теодоро Обианга Нгемы говорится, что погибли, по меньшей мере, 15 человек и около 500 пострадали. Нгема сообщил, что причиной взрывов на военной базе Нкоатама стала халатность служащих.

«Бата стал жертвой трагедии, вызванной халатностью и небрежностью. В нем виноваты служащие подразделения, отвечавшего за хранение боеприпасов, динамита и другой взрывчатки. Они загорелись в результате поджога соседних ферм, что в конечном итоге привело к взрыву» — сообщил президент.

Глава республики заявил, что распорядился провести тщательное расследование инцидента и провести оценку нанесенного ущерба. Жителей города он призвал сохранять спокойствие, а также обратился к международному сообществу с просьбой о помощи.

Автор
Михаил Котляр
взрыв военная база взрывчатка
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