При взрывах на базе в Экваториальной Гвинее пострадали более 400 человек

Серия взрывов произошла днем 7 марта. Минздрав подтвердил смерть минимум 20 человек, более 400 пострадали. Президент Экваториальной Гвинеи заявил, что причиной трагедии стала халатность военных, и запросил международную помощь

Фото: ahoraeg.com

Не менее 20 человек погибли и еще более 400 были ранены в результате взрывов на военной базе в крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи Бате. Об этом сообщает местное издание AhoraEG.

Первый взрыв произошел 7 марта в 13:45 по местному времени (15:45 мск). После этого в течение полутора часов произошло еще, как минимум, три взрыва. В 17:44 произошел пятый мощный взрыв, после чего последовала серия меньших по мощности взрывов.

В район инцидента после третьего взрыва стали прибывать экстренные службы, которые вывозили раненых и извлекали из-под обломков зданий людей. По информации издания, количество раненых достигло 420 человек, 20 человек погибли.

Министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеон Ангуэ назвал ситуацию в Бате катастрофической и запросил международной помощи по дипломатическим каналам.