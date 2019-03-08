UBS Group сообщил о всплеске на мировом арт-рынке из-за миллениалов

Обычно миллениалы приобретают предметы искусства через интернет, средняя стоимость покупки составляет около $106 тыс. Из-за этого объем сетевого арт-рынка в прошлом году увеличился до $6 млрд

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В 2018 году на мировом арт-рынке произошел всплеск, чему способствовало увеличение покупательной способности миллениалов (поколение людей, родившихся в конце 1980-х — начале 1990-х годов). Об этом свидетельствуют данные отчета, подготовленного швейцарским финансовым холдингом UBS Group и крупнейшей ярмаркой современного искусства Art Basel.

«Для поколения, которое может никогда не приобрести себе автомобиль, их склонность к покупке произведений искусства обнадеживает. Это может быть отражением уникальных и часто эмпирических качеств искусства и коллекционных предметов как долгосрочных активов», — рассказал в интервью Reuters директор по маркетингу UBS Group Йохан Джерво.

Опрос, проведенный UBS, показал, что миллениалы активнее приобретают произведения искусства, чем более старшее поколение, готовы тратить на них большие суммы и зачастую покупают их через интернет. Благодаря им объем сетевого арт-рынка в 2018 году вырос до $6 млрд. В период с 2016 по 2018 год 93% миллениалов приобретали искусство в Сети, тратя в среднем чуть более $106 тыс., в то время как люди в возрасте от 38 до 52 лет тратили около $500 тыс., однако они гораздо реже пользовались для этого интернетом.

Общий объем продаж на мировом арт-рынке в 2018 году вырос на 7%, до $67,4 млн. Люди в возрасте от 22 до 37 лет составляли почти половину покупателей, которые за последние два года регулярно тратили $1 млн или более на покупку произведений искусства.