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Самым выгодным объектом для инвестиций богачей назвали редкий виски
Стоимость старинных раритетных сортов виски увеличилась за год на 40%. Высокую инвестиционную привлекательность показали также вино, предметы искусства, часы и автомобили
Производство виски (Фото: Tomohiro Ohsumi / Bloomberg)

В 2018 году редкие сорта виски оказались на вершине рейтинга инвестиционной привлекательности: их стоимость достигла аукционного максимума, увеличившись за год на 40%. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank, ежегодно публикующей отчет о том, куда вкладывают деньги самые богатые люди мира The Wealth Report. С результатами исследования ознакомился РБК.

Резкий рост цен на раритетные сорта виска, поясняют эксперты, был частично обусловлен повышенным спросом на азиатском рынке. Согласно данным Ассоциации шотландского виски продажи в Индию, Китай и Сингапур в первой половине прошлого года выросли на 44, 35 и 24% соответственно. При этом поставки односолодового виски составляют почти 30% от общего объема экспорта.

Самым впечатляющим приобретением прошлого года, выяснили составители The Wealth Report, стала бутылка виски Macallan урожая 1926 года, которую вручную расписал ирландский художник Майкл Диллон. Она ушла с аукциона Christie's за рекордные £1,2 млн ($1,6 млн). Такого виски было произведено всего 40 бутылок с 60-летней выдержкой на момент розлива, из них 12 расписали художники Питер Блейк и Валерио Адами.

Топ-10 предметов роскоши по их инвестиционной привлекательности

Вслед за виски по популярности среди инвесторов следуют:

  • монеты (годовой рост на 12%);
  • вино и предметы искусства (соответственно по 9% за год);
  • часы (5%);
  • автомобили (2%);
  • мебель (1%).

Аукционные цены на цветные бриллианты и редкие почтовые марки за год не выросли вовсе, а на ювелирные украшения даже снизились.

Согласно опросу аналитиков 30% лиц, управляющих состоянием ультрабогатых людей в России, ответили, что их клиенты коллекционируют предметы роскоши.

В портфеле российских инвесторов пока еще превалируют традиционные активы, такие как облигации (27%), деньги (26%) и недвижимость (20%), отметил управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков. По его словам, инвестиции в предметы роскоши занимают в среднем 3% от общего объема.

«Если говорить о роскошных инвестициях, то топ-5 российского инвестора будет выглядеть следующим образом: на первом месте — предметы искусства, а далее — классические машины, часы, украшения и вино», — отметил Новиков.

Мультимиллионеры в России

Кроме того, в Knight Frank пришли к выводу, что в течение ближайших пяти лет число мультимиллионеров (на сленге финансистов их называют «ультрахайнет», от английского ultra-high-net-worth individual) вырастет на 24% и достигнет в России 1,8 тыс. человек, в том числе 1,24 тыс. — в Москве и 130 — в Санкт-Петербурге. Это соответствует общим мировым тенденциям, считает Новиков. В пятилетней ретроспективе, продолжил он, мультимиллионеров в России станет больше лишь на 16% «в связи с затяжной рецессией в экономике и колебанием курса валют».​

Наиболее желанными для мультимиллионеров городами в 2019 году станут Лондон (возглавил список), Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур и Лос-Анджелес. По итогам 2018 года в рейтинге лидировал Нью-Йорк.

Авторы: Анна Трунина, Надежда Федорова
Теги: Knight Frank, инвестиционная привлекательность, виски
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