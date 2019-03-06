Самым выгодным объектом для инвестиций богачей назвали редкий виски

Стоимость старинных раритетных сортов виски увеличилась за год на 40%. Высокую инвестиционную привлекательность показали также вино, предметы искусства, часы и автомобили

Производство виски (Фото: Tomohiro Ohsumi / Bloomberg)

В 2018 году редкие сорта виски оказались на вершине рейтинга инвестиционной привлекательности: их стоимость достигла аукционного максимума, увеличившись за год на 40%. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank, ежегодно публикующей отчет о том, куда вкладывают деньги самые богатые люди мира The Wealth Report. С результатами исследования ознакомился РБК.

Резкий рост цен на раритетные сорта виска, поясняют эксперты, был частично обусловлен повышенным спросом на азиатском рынке. Согласно данным Ассоциации шотландского виски продажи в Индию, Китай и Сингапур в первой половине прошлого года выросли на 44, 35 и 24% соответственно. При этом поставки односолодового виски составляют почти 30% от общего объема экспорта.

Самым впечатляющим приобретением прошлого года, выяснили составители The Wealth Report, стала бутылка виски Macallan урожая 1926 года, которую вручную расписал ирландский художник Майкл Диллон. Она ушла с аукциона Christie's за рекордные £1,2 млн ($1,6 млн). Такого виски было произведено всего 40 бутылок с 60-летней выдержкой на момент розлива, из них 12 расписали художники Питер Блейк и Валерио Адами.

Топ-10 предметов роскоши по их инвестиционной привлекательности

Вслед за виски по популярности среди инвесторов следуют: