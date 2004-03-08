Кодекс определит отношение израильтян к палестинцам

"Кодекс поведения" военных по отношению к жителям ПНА будет принят в израильской армии. Министр обороны Израиля Шауль Мофаз на днях ознакомился с докладом бригадного генерала Брауча Шпигеля, в котором последний изложил свое видение этических аспектов отношений между израильскими военными и палестинцами.

По мнению Б.Шпигеля, в вооруженных силах должен быть специальный штат военных, которые бы отвечали за выполнение "кодекса поведения". В первую очередь, должен будет измениться характер службы военных на контрольно-пропускных пунктах между Израилем и ПНА.

В особом режиме должен будет осуществляться пропуск автомашин "скорой помощи", а также рабочих-специалистов и официальных делегаций. Военным также рекомендовано не отказывать палестинцам в проходе через КПП 24 часа в сутки. К ныне существующим 31 КПП должны быть построены еще 37, говорится в докладе генерала.

Агентство Haaret'z особо отмечает, что министр обороны Израиля Ш.Мофаз готов утвердить план генерала Б.Шпигеля. Отношения Израиля и ПНА еще более обострились после недавней серии нападений на КПП «Эрец», находящийся на границе сектора Газа и Израиля.

В ответ на атаки палестинцев израильская армия предприняла рейд в сектор Газа, в результате которого были убиты около 14 человек. Среди погибших два ребенка 8 и 12 лет, а также подросток 15 лет, сообщили представители палестинских медицинских учреждений.

По утверждениям Израиля, целью этой операции была ликвидация террористов, связанных с недавним нападением на КПП. На данный момент израильские власти временно закрыли КПП «Эрец» для доступа палестинцев. О времени открытия зоны Эрец для палестинцев ничего не сообщается.