Общество⁠,
0

Пятна от нефтепродуктов появились в море после крушения судна у Пхукета

Как пишет Bangkok Post, на судне было 297 контейнеров, 14 из которых содержали опасные вещества. Также произошел разлив нефти — власти и волонтеры сейчас устраняют его
Фото: prroyalthainavy / X
Фото: prroyalthainavy / X

Судно с морскими контейнерами на борту потерпело крушение у берегов Пхукета. В результате в море появилось пятно от нефтепродуктов, сообщает Thai Post.

Инцидент произошел 7 февраля, когда судно Sealloyd Arc под панамским флагом, следовавшее из Малайзии в Бангладеш, перевернулось в Андаманском море к западу от острова Ко Каео Яй, недалеко от мыса Промтеп на юге острова. Причины крушения — течь и попавшая в корпус вода.

Российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы
Общество
Мыс&nbsp;Пхра Лан на острове Самуи

Всего на его борту было около 200 контейнеров, большинство упали в море, также была обнаружена утечка нефти. Королевский военно-морской флот Таиланда, власти Пхукета, морская полиция, волонтеры и управление морских и прибрежных ресурсов начали обследование повреждений, извлечение контейнеров, а также локализацию и удаление нефтяных пятен.

Для смягчения воздействия на окружающую среду из района разлива нефти установили боновые заграждения общей длиной 440 метров и 4000 литров диспергатора нефти, отмечает издание.

Как пишет Bangkok Post, на судне было больше — 297 — контейнеров, 14 из которых содержали «опасные материалы», какие именно — не уточняется. Все контейнеры затонули вместе с судном. Аэрофотосъемка выявила разлив нефти длиной около 4,5 миль (7 км).

Все 16 членов экипажа в безопасности — неопознанное рыболовецкое судно спасло восемь из них, а судно «Andaman Pearl 5» администрации провинции Пхукет — еще восьмерых.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Таиланд разлив нефти Пхукет крушение судна сухогруз Бангладеш
