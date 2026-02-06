Российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы

Мыс Пхра Лан на острове Самуи (Фото: madeza5 / Shutterstock)

Тело российского туриста обнаружили у смотровой площадки на острове Самуи в Таиланде. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, тело 36-летнего мужчины обнаружили примерно в 20 метрах от площадки на мысе На Пхра Лан. У туриста была рана головы, полученная в результате падения, а также ссадины на туловище. На теле не обнаружили следов нападения, а в правой руке у мужчины была отломленная ветка.

На месте падения также нашли сумку, в которой были два паспорта на имя россиянина и ключ от номера в отеле. По оценкам врачей, на момент обнаружения тела мужчина был мертв не менее трех часов.

По предварительным данным, турист мог перелезть через ограждение на краю обрыва, пытаясь спуститься к берегу. Он, вероятно, поскользнулся, схватился за ветку, которая не выдержала его веса, и упал вниз. Полиция устанавливает точную причину смерти.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде и в полицию Самуи.