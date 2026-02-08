Задержанные на Пхукете рейсы Azur air вылетели в Россию

Фото: Phuong D. Nguyen / Shutterstock

Три задержанных на Пхукете рейса российской авиакомпании Azur air вылетели в Россию, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Рейс в Новосибирск вылетел в 10:19 мск, в Челябинск — в 14:40 мск, а в Москву — в 16:33 мск.

«На время ожидания пассажиры были размещены в гостиницах с предоставлением услуг в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении.

Как объяснили в авиакомпании, дополнительная задержка рейса в Москву была связана с длительным ожиданием трансфера экипажа самолета из-за высокой загруженности курорта. Пока пассажиры ждали вылета, им предоставили прохладительные напитки и горячее питание в здании аэровокзала.

«В ближайшее время авиакомпания дополнительно проинформирует о других рейсах, вылетающих с Пхукета в Россию», — уточнили в пресс-службе.

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов сообщил РБК, что на время ожидания рейса всех пассажиров и туристов российских туроператоров разместили в отелях.

«В случае задержки рейса на два или три часа всем пассажирам предоставляются прохладительные напитки. В случае задержки рейсов более десяти часов предоставляется горячее питание. Если рейс задерживается больше восьми-девяти часов, то пассажиров авиакомпания должна разместить в отеле, обеспечить логистикой и информированием о ближайшем времени вылета», — объяснил Абдюханов.

Накануне вечером авиакомпания сообщила, что вынужденно корректирует расписание части рейсов из-за задержки рейсов Пхукет — Москва и Москва — Пхукет по технической причине.

Задержки коснулись только рейсов из Пхукета в Новосибирск, Москву и Челябинск. Остальные рейсы, в том числе в Красноярск и Самару, вылетели по расписанию. По состоянию на 18:00 мск 7 февраля все пассажиры были размещены в гостиницах.