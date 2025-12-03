Умерла бывшая жена Ефремова актриса Ксения Качалина
Скончалась бывшая супруга актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина, сообщил режиссер Алексей Агранович на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена). Она умерла 2 декабря. Ей было 54 года.
«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — написал он.
Ксения Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Она отучилась два года на актерском факультете в Саратовской консерватории им. Собинова (1987-1988), а затем, в 1995 году, окончила ВГИК.
Фильмография актрисы насчитывает 19 работ. Одни из ее последних ролей были почти 20 лет назад — в фильме «Цена безумия» в 2006 году, где она сыграла главную роль. В том же году она снялась в картине «В круге первом», сыграв там супругу Потапова.
Качалина является лауреатом премии «Кинотавр» (1992), приза «Созвездие» (1994) и приза за лучшую женскую роль МКФ в Таормине за фильм «Над темной водой».
Актиса была четвертой женой Михаила Ефремова. Они были женаты в течение четырех лет (2000-2004). Пара познакомилась на съемках сериала «Романовы. Венценосная семья» в 1999 году. 14 октября 2000 года у них родилась дочь Анна-Мария.
