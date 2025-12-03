 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Умерла бывшая жена Ефремова актриса Ксения Качалина

Актриса умерла на 55-м году жизни. За свою жизнь она снялась в 19 фильмах
Фото: Ксения Качалина (Денисов Роман / ИТАР-ТАСС)
Фото: Ксения Качалина (Денисов Роман / ИТАР-ТАСС)

Скончалась бывшая супруга актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина, сообщил режиссер Алексей Агранович на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена). Она умерла 2 декабря. Ей было 54 года.

«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — написал он.

Михалков заявил, что Михаил Ефремов будет работать в его театре
Общество
Михаил Ефремов

Ксения Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Она отучилась два года на актерском факультете в Саратовской консерватории им. Собинова (1987-1988), а затем, в 1995 году, окончила ВГИК.

Фильмография актрисы насчитывает 19 работ. Одни из ее последних ролей были почти 20 лет назад — в фильме «Цена безумия» в 2006 году, где она сыграла главную роль. В том же году она снялась в картине «В круге первом», сыграв там супругу Потапова.

Качалина является лауреатом премии «Кинотавр» (1992), приза «Созвездие» (1994) и приза за лучшую женскую роль МКФ в Таормине за фильм «Над темной водой».

Актиса была четвертой женой Михаила Ефремова. Они были женаты в течение четырех лет (2000-2004). Пара познакомилась на съемках сериала «Романовы. Венценосная семья» в 1999 году. 14 октября 2000 года у них родилась дочь Анна-Мария.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Михаил Ефремов актриса смерть
Материалы по теме
Михалков объяснил переход Ефремова в его театр: «судьба многому научила»
Общество
Михаил Ефремов попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Политика
Михалков заявил, что Михаил Ефремов будет работать в его театре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 05:08 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 05:08
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией Политика, 05:00
Россия и США договорились продолжить контакты на уровне помощников Политика, 04:33
Умерла бывшая жена Ефремова актриса Ксения Качалина Политика, 04:23
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Над Саратовской областью сбили беспилотники Политика, 03:47
IPI Partners оштрафовали на $11 млн из-за инвестиций Керимова Финансы, 03:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Более 40% россиян признались, что не могут распознать дипфейк Технологии и медиа, 03:00
Десятый за ночь российский аэропорт ввел ограничения на полеты Политика, 02:40
Axios узнал, что Нетаньяху попросил Трампа помочь ему с помилованием Политика, 02:38
Уиткофф улетел из Москвы Политика, 02:23
Как прошли шестые переговоры Уиткоффа в Москве Политика, 01:57
Ушаков рассказал, когда Кушнер подключился к контактам по Украине Политика, 01:56
Девятый российский аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 01:50