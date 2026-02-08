 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество
0

В Москве нашли горшок с монетами XVI–XVII веков

Клад нашли в историческом здании палат Аверкия Кириллова при реставрации. Он насчитывает около 20 тыс. монет

В историческом здании палат Аверкия Кириллова в Москве, где сейчас располагается Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева, при реставрации нашли уникальный клад — горшок со старинными серебряными монетами. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в телеграм-канале.

Реставрацию здания проводило АО «МНРХУ» по заказу Министерства культуры России. Работники нашли керамический сосуд с чеканными монетами в покоях на втором этаже.

«Клад, предварительно датированный рубежом XVI—XVII веков, насчитывает около 20 тыс. монет. Точное количество монет и их научная ценность будут определены экспертами в ближайшее время», — сообщила министра.

В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры

Палаты Аверкия Кириллова расположены на Берсеневской набережной. В них исторически находилось Московское археологическое общество, созданное графом Алексеем Уваровым.

Весной прошлого года в Москве обнаружили похищенную из Франции коллекцию старинных золотых монет. Ранее она хранилась в историческом музее Сен-Реми в городе Реймсе. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в антикварном магазине у нумизматов было изъято 79 монет. Приблизительная стоимость коллекции составляет более 55 млн руб.

