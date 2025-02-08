Пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве. Видео

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Пожар произошел в здании бывшего Электрозавода на Электрозаводской улице в Москве. На верхних этажах застряли люди, для их спасения пожарные установили подъемные механизмы. По данным Baza, горит студия танцев, в помещениях заблокированы около 40 человек, как минимум десять детей надышались угарным газом.

В МЧС заявили, что сотрудники ведомства спасли 50 человек, еще 120 эвакуировались сами.

Электрозавод был основан в 1928 году. В историческом здании сейчас размещаются многие организации, которые арендуют там площади. В 2023 году в одном из зданий Электрозавода также произошел пожар.