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Общество ,  
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В Москве произошел пожар на Электрозаводе. Видео

В Москве загорелось здание на территории Электрозавода

В Москве произошел пожар на Электрозаводе. Видео
Video

В Москве загорелось производственное здание по адресу улица Электрозаводская, д. 21, стр. 40, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в покрасочном цехе. Со слов администрации, людей внутри нет, рассказали в пресс-службе ведомства. Площадь возгорания составила 110 кв. м, пожар локализован.

По информации телеграм-каналов Baza и Shot, загорелось здание Электрозавода. На видео, опубликованных каналами, видно, как из здания валит густой черный дым.

Shot пишет, что возгорание произошло в лакокрасочном цехе. По данным канала, предварительно, сотрудников в здании нет. Mash уточняет, что пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха, который находится на заводе по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций.

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Электрозавод основан в 1928 году. Он производит оборудования для объектов генерации и распределения электрической и тепловой энергии. Завод в том числе выпускает реакторы и трансформаторы для линий электропередачи и для генераторов электростанций, включая атомные.

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В 2020 году на базе активов АО «Электрозавод» по решению группы АФК «Система» был создан электротехнический холдинг ERSO. Он позиционирует себя как «ведущее предприятие в сфере энергетики, ориентированное на комплексное оснащение и реализацию проектов нового строительства, реконструкцию и модернизацию объектов энергетики».

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Пожар Электрозаводская МЧС

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