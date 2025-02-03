Причиной пожара в павильоне на ВДНХ стало короткое замыкание
Пожар на ВДНХ в павильоне № 59, где находится Музей героизма, произошел из-за короткого замыкания. Об этом сообщает пресс-служба выставки.
«Все системы безопасности сработали штатно. Огонь образовался на участке на первом этаже павильона, но был оперативно ликвидирован», — отметили в пресс-службе.
Там отметили, что персонал своевременно покинула здание и никто не пострадал.
В МЧС России сообщили, что пожар был потушен на площади 20 кв. м, пострадавших нет.
Павильон № 59 загорелся 3 февраля. Ранее в этом здании располагался павильон «Зерно». Здание павильона было построено в 1939 году, в 1954-м — реконструировано. До 22 февраля павильон был закрыт на обновление экспозиции.
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