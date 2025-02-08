Мужчина осквернил алтарь над гробницей Святого Петра в Ватикане. Видео
Мужчина в маске осквернил алтарь над гробницей апостола Петра в соборе Святого Петра в Ватикане, сообщает Daily Mail.
Он залез на алтарь, повалил ногой золотые канделябры, после чего стянул белый балдахин. Его задержала полиция.
Алтарь был установлен над криптой с саркофагом Святого Петра. На месте, где сейчас стоит собор, был цирк, на арене которого во времена Нерона казнили христиан. Мученическую смерть там принял и апостол Петр. Киворий над гробницей Святого Петра создан архитектором Джованни Бернини.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин