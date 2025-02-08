Мужчина осквернил алтарь над гробницей Святого Петра в Ватикане

Мужчина осквернил алтарь над гробницей Святого Петра в Ватикане. Видео

Мужчина залез на алтарь, повалил ногой золотые канделябры, после чего стянул белый балдахин. Его схватила полиция

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Мужчина в маске осквернил алтарь над гробницей апостола Петра в соборе Святого Петра в Ватикане, сообщает Daily Mail.

Он залез на алтарь, повалил ногой золотые канделябры, после чего стянул белый балдахин. Его задержала полиция.

Алтарь был установлен над криптой с саркофагом Святого Петра. На месте, где сейчас стоит собор, был цирк, на арене которого во времена Нерона казнили христиан. Мученическую смерть там принял и апостол Петр. Киворий над гробницей Святого Петра создан архитектором Джованни Бернини.