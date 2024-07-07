В Берлине неизвестные осквернили памятник, посвященный депортации евреев

Неизвестные осквернили памятник, установленный в немецкой столице в память о депортации берлинских евреев, передает DPA. Они замазали его антисемитскими лозунгами.

Памятник представляет собой мемориальную стену с зеркалами. Объект находится в районе Штеглиц.

Полиция начала расследование.

Ранее LRT со ссылкой на полицию сообщило, что в литовском Скуодасе на улице Кретингос неизвестные злоумышленники осквернили мемориал, который находится на месте убийства и захоронения евреев.

В декабре 2022 года в Салониках неонацисты осквернили памятник, посвященный евреям, погибшим на территории салоникского университета, там, где ранее было старое еврейское кладбище.

В апреле того же года мемориал советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке был осквернен дважды за месяц, тогда злоумышленники нанесли оскорбительные надписи. В связи с этим российское посольство направляло ноты протеста в МИД Германии. Глава СК Александр Бастрыкин тогда поручил установить обстоятельства осквернения мемориала в рамках расследования дела и личности виновников.