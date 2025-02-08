Госпиталь ответил на жалобу участника боев на Украине из-за выписки

Военный пожаловался, что его выгнали из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе после спора с медсестрами. В медучреждении заявили, что он находился в госпитале с 4 ноября 2024 года и прошел лечение, его планировали выписать 6 февраля

Владлен Мецлер (Фото: vnborodinpolitik / Telegram)

Участник боевых действий на Украине Владлен Мецлер получил помощь в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге в полном объеме, сообщили РБК в НИИ в ответ на жалобы военного на то, что его преждевременно выписали.

Мецлер, раненный на поле боя, рассказал News.ru, что его выгнали из госпиталя после спора с медсестрами и написали в заключении, что он «не имеет противопоказаний к нахождению на гауптвахте».

В НИИ пояснили, что военнослужащий 1995 года рождения находился на лечении с 4 ноября 2024 года. Лечение было завершено, выписать его планировали 6 февраля.

«В НИИ скорой помощи ему была проведена сложная высокотехнологичная операция по восстановлению костного дефекта черепа. Врачи института проводят множество подобных операций и на постоянной основе оказывают помощь участникам СВО», — сказали там.

В медучреждении отметили, что пациент не был комиссован, «поэтому решение о его дальнейшем статусе принимают структуры, не связанные с НИИ Джанелидзе».

РБК направил запрос в Главную военную прокуратуру.

Мецлер, как пишет издание, находился в зоне боевых действий с 2022 года, участвовал в боях за Бахмут и Соледар. В октябре он получил ранение, в результате ему пришлось удалить часть черепа, заменив пластиной. Военный перенес три операции. Как он рассказал, ночью он услышал, как медперсонал «громко разговаривал, хохотал», и сделал замечание. После спора медсестра пожаловалась завотделением. Тот утром подошел к нему и заявил, что «не позволит обижать свой медперсонал». После этого военного перевели из реанимации в обычную палату, а на следующий день приехала полиция и забрала его с выпиской из больницы из-за нарушения порядка в нетрезвом виде. В полиции факт хулиганства не подтвердился, сообщает News.ru.

«Меня отпустили тут же, теперь я просто нахожусь в Петербурге, не получив должного лечения: у меня даже швы на голове не сняты. Сейчас снова пошел отек головы со стороны пластины. Лекарства противосудорожные не выдали, рецепты не выписали. Если я не буду принимать лекарства, у меня может случиться приступ», — заявил Мецлер.