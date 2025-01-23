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Военная операция на Украине ,  
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Прокуратура проверит списание долга с карты участника военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине

Прокуратура Свердловской области начала проверку после списания банком денег с «зарплатной» карты участника военной операции в счет задолженности по кредиту, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Прокуратура обратила внимание на сообщения о военнослужащем, жителе Туринского района, который просрочил кредит. Банк списал с его счета сумму "в полном объеме" сразу после зачисления средств за участие в боевых действиях.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о списании просроченных долгов в размере до 10 млн руб. некоторым участникам военной операции на Украине. Долг может быть списан, если судебный акт о взыскании денег вступил в силу до 1 декабря 2024 года и было возбуждено исполнительное производство. Другое условие — контракт с Минобороны должен быть подписан не раньше 1 декабря 2024 года.

Прекращение задолженностей возможно для участников спецоперации, которых мобилизовали или призвали проходить армию в зоне боевых действий, для других граждан, заключивших контракт на военную службу не менее чем на год, а также для их супругов. Закон также увеличил на 150 дней для участников спецоперации кредитные каникулы, в течение которых они могут не выплачивать деньги кредитору.

Путин подписал закон о списании долгов участникам спецоперации
Политика
Фото:Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал в своем телеграм-канале о том, к нему обратилась жена военнослужащего Анатолия А. из Туринска и рассказала о случившимся. Она отметила, что для возврата средств военному предлагают явиться в банк лично. Анатолий А. подписал контракт с Минобороны в начале декабря 2024 года и отправился в зону боев. В конце декабря, как сообщил депутат, приставы прекратили производство по его долгам.

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