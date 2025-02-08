В Таганроге произошли перебои с водоснабжением из-за похолодания
В Таганроге наблюдаются перебои с водоснабжением из-за непогоды, следует из сообщений местного водоканала.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (усиление восточного ветра и понижение температуры) в местах водозаборов сырой воды ее уровень снижается и возможно образование шуги (донного льда). Поэтому возможны ограничения подачи воды в городские сети», — предупредило предприятие.
До 18:00 были «снижены параметры водоснабжения» Северного района и прилегающих к нему микрорайонов Марцево, Нового вокзала и Дубки.
О снижении производительности водозаборных сооружений из-за непогоды ранее сообщила и мэр города Светлана Камбулова.
В Ростовской области с начала недели ухудшается погода, идет понижение температур с отметок около ноля, в середине недели регион накрыл сильный снегопад. В ночь на четверг выпала примерно треть от месячной нормы, что привело к проблемам с перебоями в тепло-, электро- и водоснабжением в разных частях области, в том числе и в самом Ростове-на-Дону. В ночь на 9 февраля по прогнозу Гидрометцентра в столице региона будет до минус восьми градусов.
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