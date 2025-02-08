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Авиакомпании в России отменили часть рейсов из за высокого давления

Авиакомпании отменили рейсы в/из Пулково из-за рекордно высокого давления. Эксперт объяснил, что показатель вводят в высотомер, однако значения давления в Петербурге 7 февраля невозможно ввести в приборы некоторых самолетов
Аэропорт Пулково
Аэропорт Пулково (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Несколько российских авиакомпаний отменили рейсы, направляющиеся в/из аэропорта Пулково, в связи с аномально высоким атмосферным давлением в Ленинградской области, сообщила пресс-служба авиаузла в телеграм-канале.

По данным Гидрометцентра, 7 февраля атмосферное давление в Санкт-Петербурге достигло 791,3 мм рт. ст. или 1055,1 гПа, что стало новым рекордом. Предыдущий — 791,2 мм рт. ст. (1054,9 гПа) зафиксирован в городе 1 февраля 2012 года.

«Нормализация погодных условий прогнозируется на вечер 8 февраля. В этот период часть рейсов будут объединены и выполнены на самолетах большей вместительности», — заявили в Пулково.

Авиакомпания «Россия» сообщила РБК, что корректирует расписание рейсов из Пулково из-за высокого давления в условиях антициклона. «Часть рейсов будет выполняться на самолетах большей вместимости, в том числе, на дальнемагистральных. <...> Согласно прогнозу погодные условия в Ленинградской области изменятся к вечеру восьмого февраля. В общей сложности ситуация коснется до 10 тысяч пассажиров», — рассказали там.

Перевозчик добавил, что сотрудники авиакомпании информируют пассажиров о новом времени вылета.

Также об изменениях в расписании объявила для рейсов в/из Пулково авиакомпания «РусЛайн», подчеркнув, что погодные условия в Ленинградской области «не соответствуют эксплуатационным характеристикам ВС Bombardier CRJ100/200». В связи с этим были отменены два рейса — из Петербурга в Тамбов и в обратном направлении. Еще два рейса — Санкт-Петербург — Ханты-Мансийск — Казань и Казань — Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург перенесли на 8 февраля.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев объяснил РБК, что экипаж при подготовке к полету вводит в бортовой компьютер текущее значение атмосферного давления. Это требуется для того, чтобы откалибровать входящий в состав бортового оборудования самолета барометрический высотомер, с помощью которого определяется высота полета воздушного судна. Диапазон калибровок прибора, которым оснащается SSJ100 (составляет более половины флота «России»), не позволяет ввести текущее давление в Санкт-Петербурге, которое достигало 1054 гПа.

«Если не ввести точное значение давления, ряд систем самолета не сможет корректно работать, что создаст риски с точки зрения обеспечения безопасности полетов. Поэтому ряд воздушных судов, и не только «Суперджеты», сегодня из «Пулково» не взлетали», — пояснил эксперт.

Он добавил, что несмотря на то, что метеоусловия регулярно создают авиаторам препятствия, ситуация, при которой из-за повышенного атмосферного давления отменяются сразу множество рейсов из крупного аэропорта, чрезвычайно редкая. Собеседник РБК в одной из авиакомпаний заявил, что такая ситуация возникает впервые за 40 лет.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Герман Костринский Герман Костринский
Авиакомпании авиакомпания «Россия» РусЛайн Пулково атмосферное давление отмена рейсов
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