Genotek назвал самые выносливые народы России

Бурятов, карачаевцев, балкарцев и корейцев назвали наиболее предрасположенными к выносливости жителями России, говорится в исследовании Genotek. Генетики усомнились в научной обоснованности исследования

Женщины пьют кумыс в традиционной бурятской юрте на международном фестивале «Алтаргана» в поселке Агинское Агинского бурятского автономного округа Забайкальского края (Фото: Денис Гуков / РИА Новости)

В России наиболее предрасположенными к выносливости оказались буряты (31,87%), карачаевцы и балкарцы (29,09%), а также корейцы (27,06%), следует из результатов исследования специалистов медицинской компании Genotek (есть в распоряжении РБК).

В десятку лидеров по выносливости также попали башкиры (17,58%), якуты (23,08%), чуваши (22,63%), дагестанцы (19,67%), татары (19,2%), осетины (16,67%) и южные русские (16,45%). После них в исследовании Genotek расположились удмурты (16,44%), северные русские (15,98%), украинцы (15,79%), русские (15,74%), чеченцы (15,08%), белорусы (14,43%), горские евреи (14,29%), армяне (12,16%), ашкеназские евреи (8,7%) и азербайджанцы (5,66%).

Для анализа показателей выносливости ученые Genotek изучили более 166 тыс. геномов жителей России, в том числе изменения в генах ACE и ACTN3, которые кодируют ангиотензинпревращающий фермент и белок альфа-актинин-3. Первый чаще всего встречается у профессиональных лыжников, бегунов, велоспортсменов и марафонцев, а второй — у людей с генотипами ТТ или ТС и лучшими показателями тестирования на выносливость, отметили специалисты.

«Генетика играет значимую роль в определении физических возможностей. Однако важно понимать, что генетическая предрасположенность — это лишь часть уравнения. Тренировки, питание и образ жизни также оказывают огромное влияние», — пояснил руководитель исследования, директор по науке Genotek Александр Ракитько.

Член-корреспондент РАН, директор Института биомедицины университета Пирогова Егор Прохорчук в беседе с РБК усомнился в научной обоснованности этого исследования. «Выносливость — это сложный многофакторный признак, зависящий от множества генетических и средовых факторов. Анализ варианта в одном гене не может достоверно предсказать уровень выносливости, так как генетическая составляющая этого признака крайне сложна и включает взаимодействие множества генов», — сказал он.

В частности, по его словам, достоверность полученных результатов снижает отсутствие описания регрессионных моделей и ROC-кривых. Первые позволяют оценить влияние разных факторов на выносливость, а вторые — определить точность модели.

Директор Объединенного центра генетических технологий национального исследовательского Белгородского государственного университета Алексей Дейкин, в свою очередь, отметил, что у компании есть разные панели тестов и подобные исследования она проводит «рутинно на своей базе».

Наличие одинаковых геномов у спортсменов косвенно подтверждает их влияние на достижение высоких результатов, считает Дейкин. Вместе с тем их отсутствие не исключает возможность стать чемпионом, а наличие — не гарантирует высокие результаты, так как общее количество этих генов составляет 30 тыс., отметил ученый. «Получается, в исследовании они берут один фактор. Этих факторов, я говорю, — 29 999, — заявил Дейкин. — Может быть, там человек, у которого этот ген выносливости есть, при этом у него еще хромосомная перестройка, приводящая, я не знаю, к болезни Дауна. И он по физическим причинам чемпионом стать не может».

Руководитель лаборатории эпигенетики в Институте общей генетики, профессор, доктор биологических наук Сергей Киселев в беседе с РБК заявил об отсутствии на сегодняшний день генов, достоверно ассоциированных с выносливостью.

Аналогичный вывод сделало британское научное издательство BioMed Central, проанализировав 4228 статей о связи геномов со спортивными результатами. По его данным, только 107 из них оказались валидны. При этом 27 статей были посвящены гену ACE, 29 — ACTN3 и восемь — ACE и ACTN3.

«Всего в исследованиях приняли участие 54 382 человека, из которых 11 501 были спортсменами и 42 881 человек — контрольной группой. Эти данные показывают, что не существует статистически значимой связи между геномными вариантами и спортивными результатами как в видах спорта на выносливость, так и в силовых видах спорта», — заключили авторы материала.