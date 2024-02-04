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В Японии остановили поезда на двух линиях из-за пожара в раменной

В Японии остановили движение поездов на двух линиях из-за пожара в раменной

В Японии остановили поезда на двух линиях из-за пожара в раменной
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В специальном районе Ота на юге Токио произошел пожар в здании раменной у железнодорожной станции Омори. В результате компания-оператор государственных железных дорог JR остановила движение поездов на двух линиях, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел утром 4 февраля, около 10:00 по местному времени (4:00 мск). Движения поездов не было на линиях Кэйхин-Тохоку, где расположена станция Омори, и самой загруженной линии оператора — Токайдо.

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Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Как сообщили в компании East Japan Railway Company — одном из подразделений JR, — из-за приостановки движения на пути вывели около 800 пассажиров. Людей высадили из десяти вагонов между станциями Омори и Камата. Им помогли выбраться: из поезда людей эвакуировали при помощи лестниц.

На место, где начался пожар, выехали 26 пожарных машин, огонь потушили за 2,5 часа. По данным полиции и пожарной службы, часть раменной, а также помещения на втором и третьем этажах соседнего здания полностью выгорели. Пострадал 20-летний мужчина — он получил ожоги, однако угрозы его жизни нет.

В пожарной службе отметили, что получили сообщения о взрыве в месте, где началось возгорание. Канал пишет со ссылкой на очевидца, что взрывов было минимум два. Точную причину пожара пока устанавливают.

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