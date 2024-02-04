В Японии остановили поезда на двух линиях из-за пожара в раменной
В специальном районе Ота на юге Токио произошел пожар в здании раменной у железнодорожной станции Омори. В результате компания-оператор государственных железных дорог JR остановила движение поездов на двух линиях, сообщает телеканал NHK.
Инцидент произошел утром 4 февраля, около 10:00 по местному времени (4:00 мск). Движения поездов не было на линиях Кэйхин-Тохоку, где расположена станция Омори, и самой загруженной линии оператора — Токайдо.
Как сообщили в компании East Japan Railway Company — одном из подразделений JR, — из-за приостановки движения на пути вывели около 800 пассажиров. Людей высадили из десяти вагонов между станциями Омори и Камата. Им помогли выбраться: из поезда людей эвакуировали при помощи лестниц.
На место, где начался пожар, выехали 26 пожарных машин, огонь потушили за 2,5 часа. По данным полиции и пожарной службы, часть раменной, а также помещения на втором и третьем этажах соседнего здания полностью выгорели. Пострадал 20-летний мужчина — он получил ожоги, однако угрозы его жизни нет.
В пожарной службе отметили, что получили сообщения о взрыве в месте, где началось возгорание. Канал пишет со ссылкой на очевидца, что взрывов было минимум два. Точную причину пожара пока устанавливают.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности